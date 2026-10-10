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Hussein Hamdy
Traduit par

Les hommes d'Arteta renversent la vapeur : victoire palpitante d'Arsenal face à Leeds United

Arsenal
Leeds
Premier League
Angleterre

Arsenal n'abandonne jamais

Arsenal a signé une victoire palpitante face à Leeds United sur le score de 2-1, ce samedi, lors de la sixième journée de Premier League anglaise.

Leeds United a ouvert le score à la 55e minute grâce à un centre au ras du sol côté gauche envoyé par Gabriel Gudmundsson, le ballon passant devant la défense pour parvenir à James Justin, qui a trouvé la cage vide de son gardien.

Arsenal a égalisé à la 62e minute par une passe de la tête depuis la surface de réparation de Ben White vers Riccardo Calafiori, qui n'a eu aucune difficulté à loger le ballon dans les filets.

Les Gunners ont ajouté le but de la victoire à la 70e minute après plusieurs passes entre les pieds des joueurs des Gunners, conclues par une passe du talon de Declan Rice vers Bruno Guimarães, qui a frappé un ballon au ras du sol puissant qui est passé sur la droite du gardien de Leeds pour finir au fond des filets.

Avec ce résultat, Arsenal est provisoirement grimpé en tête du classement avec 15 points, à égalité avec Manchester City, tandis que Leeds United est resté à la cinquième place avec 9 points.


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