Les Gunners préparent le « deal du siècle »… Arsenal s’apprête à battre le record d’Isaac !

Arsenal aborde la phase décisive des négociations pour recruter la pépite d’Aston Villa, Morgan Rogers, lors de ce mercato estival, dans le cadre d’une opération qui pourrait devenir la plus onéreuse de l’histoire du football anglais.

Selon le quotidien espagnol Marca, les Gunners s’apprêtent à transmettre une offre finale de 130 millions de livres sterling (environ 150 millions d’euros), après le rejet par Aston Villa de la première offre, le club souhaitant conserver l’une de ses vedettes après la saison exceptionnelle qu’il a réalisée sous la houlette de l’entraîneur espagnol Unai Emery.

L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, place l’international anglais en tête de ses priorités pour renforcer son attaque, convaincu que le joueur possède les qualités pour devenir l’un des piliers de son projet, notamment après avoir mené l’équipe au titre de champion d’Angleterre.

Rodgers, 23 ans, vient d’achever une saison exceptionnelle qui l’a propulsé parmi l’élite du continent. Sacré meilleur joueur de la Ligue Europa il y a un mois, il a marqué 14 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues, dominé plusieurs classements statistiques offensifs et vu sa valeur marchande s’envoler.

Ses performances éclatantes ont fait flamber sa cote sur le marché des transferts, où il figure désormais parmi les joueurs les plus courtisés, obligeant Aston Villa à un véritable bras de fer pour conserver sa star.

Si la transaction se concrétise à ce montant, Arsenal battra le record britannique détenu par le Suédois Alexander Isak, recruté par Liverpool l’été dernier pour 125 millions de livres sterling, faisant de Morgan Rogers le transfert le plus onéreux de l’histoire du football anglais.