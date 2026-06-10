Les grands clubs européens doivent se contenter de regarder : le jeune prodige de seize ans choisit une étape intermédiaire

Selon plusieurs médias, dont Sky Sports, le Bayer Leverkusen a réalisé un coup de maître en s'attachant les services de Kennet Eichhorn. Ce jeune prodige allemand suscitait l'intérêt de nombreux grands clubs européens, mais le joueur du Hertha BSC a finalement choisi de tenter l'aventure à Leverkusen.

Le milieu défensif, auteur de vingt matchs cette saison en deuxième division allemande, était courtisé par Manchester United, le Bayern Munich, le Real Madrid et Barcelone.

À la surprise générale, le joueur devrait s’engager jusqu’en 2031 avec le club rhénan, qui a conclu la saison à la sixième place de la Bundesliga. Leverkusen, dont l’entraîneur Kasper Hjulmand devrait partir, se prépare désormais à disputer l’Europa League.

Selon plusieurs sources, le club rhénan activerait la clause libératoire inscrite au contrat du jeune Allemand. Le montant exact n’est pas encore connu, mais Leverkusen devrait débourser environ huit à neuf millions d’euros.

Formé au Hertha, il a fait ses débuts en début de saison et, hormis une blessure à la cheville, a ensuite été régulièrement aligné comme titulaire au sein de l’équipe classée septième de la 2. Bundesliga.

Malgré son jeune âge, le milieu de terrain a impressionné lors de sa première saison. Technicien doué, il s’est distingué par ses dribbles raffinés et son audace, devenant rapidement un élément clé de l’équipe berlinoise.

Le club de la capitale espérait, pour sa troisième saison consécutive en 2. Bundesliga, enfin obtenir la promotion. En vain : de nombreux points ont été perdus en fin d’année 2025 et en début d’année civile, l’équipe concédant quatre défaites lors de ses six dernières sorties.