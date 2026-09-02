Amir Bouhamdi reste lié au PSV jusqu’à mi-2031, comme l’a officialisé le club d’Eindhoven. Le journaliste Mounir Boualin avait déjà indiqué à la mi-août que l’attaquant de dix-huit ans allait prolonger.

« Ces derniers mois, beaucoup de choses me tombent dessus, mais j’essaie de rester calme et surtout de continuer à travailler très dur. Je sens la confiance de toutes les composantes du club et j’essaie de la rendre en imposant mon empreinte », a déclaré Bouhamdi après la signature des contrats au Philips Stadion.

Le talentueux attaquant poursuit : « En même temps, je suis parfaitement conscient que j’ai encore beaucoup à apprendre et je vais tout faire pour tirer le maximum de mon potentiel dans les années à venir. Cette prolongation de contrat est une magnifique étape, dont je suis extrêmement fier. »

Le directeur technique Earnest Stewart loue surtout le caractère de Bouhamdi. « Amir est jusqu’à présent une source d’inspiration pour de nombreux jeunes joueurs. Il travaille dur, est réceptif aux retours et reste calme malgré toute l’attention qu’il reçoit actuellement. C’est une qualité importante pour un jeune joueur. »

« Nous sommes heureux qu’Amir lie son avenir au PSV et nous avons toute confiance dans le fait qu’il puisse continuer à se développer ici. Si Amir parvient à rester aussi proche de lui-même, à faire preuve de patience et à conserver la même attitude que celle qui l’a amené jusqu’ici, alors de belles étapes l’attendent encore », ajoute Stewart, fier.

Le suiveur du club Rik Elfrink, du Eindhovens Dagblad, avait cité à la mi-août quelques noms de grands clubs qui suivaient Bouhamdi. « Le FC Barcelone, la Juventus, le FC Paris... Ce sont les trois premiers noms d’une longue liste de clubs qui ont montré, à des degrés divers, de l’intérêt pour Bouhamdi. »

Dimanche encore, Bouhamdi a délivré deux passes décisives contre le FC Utrecht, battu 1-6 par le PSV. L’attaquant totalise désormais 169 minutes avec l’équipe première.