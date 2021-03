Les Glasgow Rangers champions d'Ecosse dix ans après !

Ils l'ont fait ! Dix ans après leur dernier titre, les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont retrouvé la gloire tout en haut du championnat écossais.

Relégués au quatrième échelon national pour la saison 2012-2013, les Glasgow Rangers sont de retour au sommet du football écossais. Après une remontée progressive jusqu'en Scottish Premiership, validée en 2016, et la nommination de Steven Gerrard sur le banc deux ans plus tard, The Light Blues sont parvenus à reprendre le dessus sur leurs grands rivaux du Celtic cette saison.

Loin devant depuis l'automne, ce titre a été acquis ce dimanche grâce au nul des Bhoys sur la pelouse de Dundee, au lendemain d'une victoire convaincante des Rangers face à St Mirren (3-0). Comme un symbole d'une année bien particulière.

Une année au cours de laquelle les Rangers ont remporté les deux Old Firm derbys disputés jusqu'ici, sans encaisser le moindre but. Un sacre qui met d'ailleurs fin à l'hégémonie nationale de ces derniers, lancés cette saison dans la quête d'un dixième titre consécutif, ce qui n'a jamais été réalisé. Et ne le sera donc toujours pas, pour le moment.

Impressionnants depuis le début de saison, les joueurs des Rangers sont toujours invaincus en championnat après 32 journées et voudront poursuivre ce parcours parfait lors de la prochaine journée avec... un nouveau Old Firm !

Ils seront également très attendus sur la scène européenne, où ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ce sera contre le Slavia Prague, avec le match aller dès ce jeudi avant le retour la semaine prochaine. Un bel échauffement avant de faire leur grand retour en Ligue des champions (via les barrages) la saison prochaine.