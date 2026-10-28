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Thierry Henry a vigoureusement défendu sa prestation en tant que présentateur de la récente cérémonie du Ballon d’Or, après une vague de critiques sur les réseaux sociaux. La légende d’Arsenal et de l’équipe de France s’est retrouvée au cœur de plusieurs polémiques, ses échanges avec Lamine Yamal et sa coanimatrice Kate Scott ayant divisé les téléspectateurs.

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Henry s’explique sur sa plaisanterie à Lamine Yamal

L’ancien attaquant de légende, qui partageait la scène avec Scott, sa collègue de CBS Sports, a fait réagir lors de cette soirée fastueuse avec plusieurs remarques appuyées. L’un des moments les plus commentés a concerné le prodige du Barça Yamal, qui a reçu une nouvelle récompense de meilleur jeune joueur. Sur scène, Henry a taquiné l’adolescent : « C’est ta troisième, non ? Mais est-ce celle que tu voulais vraiment gagner ? » La remarque a provoqué un murmure de surprise audible dans le public, amenant beaucoup à penser que le Français cherchait à entamer la confiance de la jeune star lors de cette grande soirée pour lui.

Henry s’est toutefois empressé de clarifier ses intentions et de démentir avoir manqué de respect à l’international espagnol. Il a assuré que ses propos se voulaient légers et qu’il restait un grand admirateur des qualités exceptionnelles du jeune joueur sur le terrain.

Dans une vidéo publiée mercredi sur ses réseaux sociaux, l’ancien champion du monde a mis les choses au clair au sujet de l’ailier du Barça. « Je suis un grand fan de Lamine Yamal. Je ne cherchais absolument pas à le remettre à sa place. Que vous n’ayez pas aimé la plaisanterie, je peux le comprendre. Mais ne dites pas ça : c’est l’un des joueurs que je paierais pour voir jouer, je l’adore », a déclaré Henry.

Henry défend son échange avec Kate Scott

Outre son échange avec Yamal, Henry a également été critiqué pour la manière dont il s’est comporté avec Scott, après avoir corrigé sa prononciation du nom de la légende brésilienne Socrates pendant la cérémonie. L’homme de 49 ans a répondu aux critiques en affirmant que Scott était elle-même complice de la plaisanterie, peu avant que l’attaquant d’Arsenal Bukayo Saka ne reçoive le prix Socrates pour son action humanitaire et caritative.

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« Vous n’avez pas aimé la plaisanterie, je comprends, mais arrêtez, s’il vous plaît, de dire que j’ai manqué de respect à Kate, a déclaré Henry. Je ne ferais jamais ça, et vous pouvez lui demander : elle était dans le coup avec moi. Elle a dit “Soc” exprès, et j’ai dit “Soc”, alors arrêtez, s’il vous plaît, d’inventer des histoires. »

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Henry soutient Mbappe plutôt que Harry Kane

La polémique ne s’est pas limitée à sa coprésentatrice et aux jeunes joueurs : Henry a aussi dû répondre de sa préférence affichée pour Kylian Mbappe plutôt que Harry Kane pour remporter la récompense principale. Si Kane a finalement remporté le trophée, mettant fin à une longue attente pour un vainqueur anglais, Henry a reconnu ce soir-là qu’il soutenait son compatriote.

« Je suis français et j’allais forcément soutenir mon compatriote, a expliqué Henry. J’ai dit à [Kane] : “Tu es un vainqueur qui mérite ce prix, tu le mérites, tu montres que l’éthique de travail est un talent, que travailler dur est un talent.” Bravo, Harry Kane. Et je l’appelle Sir Harry Kane depuis la Coupe du monde. Alors, s’il vous plaît, détendez-vous, détendez-vous. J’adore Harry Kane, j’adore Lamine Yamal et je n’ai pas manqué de respect à Kate. Elle était dans le coup avec moi. »

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Kane met fin à 25 ans d’attente pour l’Angleterre au Ballon d’Or

Kane a remporté son premier Ballon d’Or, mettant fin à la longue attente de l’Angleterre pour cette prestigieuse distinction, dont Michael Owen avait été le dernier lauréat anglais en 2001. Cette récompense vient couronner une saison extraordinaire avec le Bayern Munich, au cours de laquelle il a réalisé un doublé national et remporté le Soulier d’or européen, tout en menant le géant allemand en demi-finales de la Ligue des champions et, en tant que capitaine, l’Angleterre à la troisième place de la Coupe du monde.