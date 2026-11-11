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Le sélectionneur de la Tchéquie, Santi Denia, a reconnu que l’absence de Lamine Yamal en équipe d’Espagne était un coup dur pour les amateurs de football. L’ancien entraîneur des équipes de jeunes espagnoles affronte son pays natal dans un match crucial de Ligue des nations, alors qu’il doit composer avec la pression d’une phase de groupes difficile.

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Un coup dur pour les supporters

Denia reconnaît que l'absence de Yamal, Rodri et Dani Olmo lors du prochain match de Ligue des nations est loin d'être idéale pour le spectacle. Tous trois sont indisponibles en raison de différents problèmes physiques, privant les champions d'Europe de plusieurs de leurs joueurs les plus créatifs pour le déplacement à Prague. Denia, qui a auparavant entraîné les équipes de jeunes de l'Espagne, sait mieux que quiconque à quel point ces talents d'élite attirent le public.

« Nous voulions que Lamine soit là, mais cela ne dépend pas de nous. Les gens paient leur billet pour voir Lamine. Nous verrons quelle équipe l'Espagne alignera et quelle équipe nous pourrons aligner. Nous n'avons pas de blessés, et c'est ce qui compte », a-t-il déclaré, cité par Cadena SER.

La même approche tactique malgré des absences majeures

Si les noms inscrits sur la feuille de match peuvent changer, le sélectionneur de la Tchéquie s'attend à retrouver la même philosophie de jeu de haut niveau chez l'équipe de Luis de la Fuente. L'Espagne occupe confortablement la tête du groupe avec 12 points, à l'opposé d'une Tchéquie qui n'a toujours pas inscrit le moindre point après quatre défaites consécutives. Selon Denia, la profondeur de l'effectif espagnol est telle que sa « structure » restera la même, quels que soient les titulaires.

« Vous voulez que je vous donne les noms des remplaçants ? C'est pour cela que l'Espagne est la meilleure. C'est dommage qu'ils ne soient pas là, parce que les gens veulent les voir, mais nous allons essayer de gagner le match et de bien faire les choses. Cela ne change rien pour nous. La structure de l'Espagne est la même. Pour défendre face à Lamine, il faut de l'aide, mais il faut toujours le faire collectivement. Défendre et attaquer en équipe. Nous ne demandons pas aux joueurs de disputer des duels individuels », a expliqué Denia.

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Des retrouvailles chargées d'émotion pour Denia

Pour Denia, ce match revêt une forte dimension émotionnelle. Après avoir entraîné les équipes d'Espagne U17, U19 et U21, il connaît intimement les joueurs qui s'épanouissent aujourd'hui en équipe première. Il a notamment cité le milieu de terrain du FC Barcelone Fermin Lopez, avec lequel il entretient un lien personnel profond. Il a comparé leur relation à celle d'un père et de son fils, tout en saluant sa forme actuelle.

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« Je ne suis pas objectif avec eux, avec les joueurs, parce que je considère beaucoup d'entre eux, comme Fermín, comme mes fils, et je suis heureux de voir comment il va. Il traverse une très bonne période », a déclaré l'entraîneur.

Comment créer la surprise

La tâche s'annonce difficile pour une équipe en difficulté au bas du classement de la Ligue des nations, d'autant que l'attaquant vedette Patrik Schick, qui s'est retiré de la sélection après la Coupe du monde, est absent. Denia a refusé de s'attarder sur les joueurs qui ne figurent pas dans le groupe, préférant accorder sa confiance à ceux dont il dispose. Il estime que l'équipe avance dans la bonne direction, avec le soutien de Pavel Nedved au sein de la direction technique.

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« Nous devons réaliser le match parfait. Les coups de pied arrêtés, la phase défensive, le pressing, le bloc bas. Notre travail est de convaincre les joueurs que c'est possible », a conclu Denia. « Nous sommes sur la bonne voie. Quand les joueurs ne croient pas à votre message, cela se voit. Et la vérité, c'est qu'eux, Pavel Nedved et la direction sportive y croient. Ils prennent plaisir à suivre cette voie, et c'est celle qu'il faut poursuivre. Nous y croyons »,