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Cole Palmer a tenu à saluer tout particulièrement Romeo Lavia après la belle victoire de Chelsea contre Manchester United en Premier League. L’international anglais estime que son coéquipier au milieu de terrain est actuellement l’un des joueurs les plus sous-estimés du pays, après avoir surmonté une série de blessures frustrantes.

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Chelsea décroche une victoire cruciale contre United

Chelsea a décroché une précieuse victoire 2-0 face à United samedi à Stamford Bridge. Après une première période sans but, Morgan Rogers a ouvert le score avant que Palmer ne transforme un penalty pour sceller la victoire. La situation des visiteurs s’est encore aggravée lorsque l’intervention de la VAR les a réduits à dix.

Lisandro Martinez a été expulsé après avoir frappé Wesley Fofana de l’avant-bras. Cette victoire propulse Chelsea à la quatrième place du classement de Premier League. Le club compte désormais 16 points après neuf matches, à cinq longueurs du leader actuel, Manchester City.

Palmer couvre d’éloges son coéquipier du milieu de terrain

La prestation dominante de Lavia au milieu de terrain a été le fait marquant de cette victoire. Aux côtés de Moises Caicedo, le joueur de 22 ans a totalement maîtrisé l’entrejeu. Après le coup de sifflet final, Palmer n’a pas tardé à souligner l’immense contribution de son coéquipier. Selon lui, le Belge est actuellement l’un des talents les plus sous-estimés de Premier League.

« C’est l’un des meilleurs matches que je l’ai vu jouer », a déclaré Palmer à BBC Sport. « Je dis depuis toujours que c’est l’un de mes milieux de terrain préférés. Les gens ne se rendent toujours pas compte à quel point il est bon. Aujourd’hui, j’ai trouvé que c’était le meilleur joueur sur le terrain. »

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Alonso souligne les récentes prestations impressionnantes de Lavia au milieu

Lavia est arrivé à Stamford Bridge en 2023, dans le cadre d’un transfert de 53 millions de livres sterling en provenance de Southampton. Sa progression a toutefois été fortement perturbée par plusieurs blessures, qui l’ont limité à 53 apparitions au cours des trois dernières années. Cependant, l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a fait part de son admiration pour l’influence tactique exercée récemment par le joueur.

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« Du point de vue d’un milieu de terrain, j’ai trouvé sa prestation vraiment remarquable », a expliqué Alonso. « Il a fait énormément de choses justes et a constamment assuré le lien entre la défense et les joueurs offensifs. Il mérite d’être largement salué pour sa prestation. »

Chelsea se tourne vers le déplacement à Sunderland

Chelsea va désormais se concentrer sur son prochain rendez-vous en Premier League, avec l’objectif de conserver sa place parmi les quatre premiers. L’équipe se rendra dans le nord pour affronter Sunderland au Stadium of Light.