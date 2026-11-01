Chelsea décroche une victoire cruciale contre United
Chelsea a décroché une précieuse victoire 2-0 face à United samedi à Stamford Bridge. Après une première période sans but, Morgan Rogers a ouvert le score avant que Palmer ne transforme un penalty pour sceller la victoire. La situation des visiteurs s’est encore aggravée lorsque l’intervention de la VAR les a réduits à dix.
Lisandro Martinez a été expulsé après avoir frappé Wesley Fofana de l’avant-bras. Cette victoire propulse Chelsea à la quatrième place du classement de Premier League. Le club compte désormais 16 points après neuf matches, à cinq longueurs du leader actuel, Manchester City.
Palmer couvre d’éloges son coéquipier du milieu de terrain
La prestation dominante de Lavia au milieu de terrain a été le fait marquant de cette victoire. Aux côtés de Moises Caicedo, le joueur de 22 ans a totalement maîtrisé l’entrejeu. Après le coup de sifflet final, Palmer n’a pas tardé à souligner l’immense contribution de son coéquipier. Selon lui, le Belge est actuellement l’un des talents les plus sous-estimés de Premier League.
« C’est l’un des meilleurs matches que je l’ai vu jouer », a déclaré Palmer à BBC Sport. « Je dis depuis toujours que c’est l’un de mes milieux de terrain préférés. Les gens ne se rendent toujours pas compte à quel point il est bon. Aujourd’hui, j’ai trouvé que c’était le meilleur joueur sur le terrain. »
Alonso souligne les récentes prestations impressionnantes de Lavia au milieu
Lavia est arrivé à Stamford Bridge en 2023, dans le cadre d’un transfert de 53 millions de livres sterling en provenance de Southampton. Sa progression a toutefois été fortement perturbée par plusieurs blessures, qui l’ont limité à 53 apparitions au cours des trois dernières années. Cependant, l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a fait part de son admiration pour l’influence tactique exercée récemment par le joueur.
« Du point de vue d’un milieu de terrain, j’ai trouvé sa prestation vraiment remarquable », a expliqué Alonso. « Il a fait énormément de choses justes et a constamment assuré le lien entre la défense et les joueurs offensifs. Il mérite d’être largement salué pour sa prestation. »
Chelsea se tourne vers le déplacement à Sunderland
Chelsea va désormais se concentrer sur son prochain rendez-vous en Premier League, avec l’objectif de conserver sa place parmi les quatre premiers. L’équipe se rendra dans le nord pour affronter Sunderland au Stadium of Light.