Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, un événement majeur en Liga espagnole, qui confirme la grande qualité des centres de formation du Barça.

Le FC Barcelone est en tête du classement de la Liga espagnole, avec 5 points d'avance sur l'Atlético de Madrid, après avoir enchaîné sept victoires consécutives et signé un début historique en matière de buts marqués.

Cette performance remarquable témoigne du travail formidable accompli par Hansi Flick, le directeur technique, ainsi que de l'engagement de tous les joueurs de l'équipe.

Le journal « Mundo Deportivo » affirme que jouer pour le FC Barcelone n'est pas chose aisée, et que tous les joueurs ne sont pas capables de réussir sous les couleurs des Blaugrana, comme cela est clairement apparu cet été avec le départ de nombreux jeunes joueurs de l'académie.

Le départ du FC Barcelone offre à d'autres équipes l'occasion de recruter des talents, et la Liga espagnole connaît une hausse notable des signatures de joueurs ayant déjà évolué au FC Barcelone, qu'ils viennent des équipes de jeunes ou de l'équipe première.

Au total, 35 joueurs ont déjà porté le maillot du FC Barcelone et jouent aujourd'hui dans d'autres équipes. Le Racing Santander et Elche sont les deux seuls clubs à ne compter aucun joueur ayant déjà évolué au sein du club catalan.

Deportivo La Corogne

Compte : Aubameyang, Casadó, Adama, Adrià Altimira, Arnau Comas et Luismi Cruz.

Le Deportivo est l'équipe de Liga espagnole qui compte le plus grand nombre de joueurs ayant déjà porté le maillot du FC Barcelone, avec six joueurs.

Casadó joue en prêt jusqu'à la fin de la saison, tandis qu'Aubameyang et Adama Traoré ont rejoint le club cet été.

Quant à Adrià Altimira et Arnau Comas, ils ont passé plusieurs années au sein des équipes de jeunes, tandis que Luismi Cruz a évolué lors de la saison 2022/23 en prêt au Barça Atlètic.

Real Betis

Compte : Bartra, Bellerín, Abdessamad Ezzalzouli et Junior.

Le Real Betis possède quatre joueurs ayant déjà évolué au FC Barcelone. Fait intéressant, ils ont tous joué avec l'équipe première à un moment donné, mais leurs parcours ont été totalement différents.

Bartra a gravi les échelons des équipes de jeunes et est passé directement à l'équipe première, tandis que Bellerín est parti alors qu'il était jeune joueur avant de revenir en tant que joueur professionnel. Abdessamad a rejoint l'Athletic Bilbao puis est monté en équipe première, tandis que Junior a rejoint l'équipe première en 2019.

Celta Vigo

Compte : Ilaix, Gumbau, Marcos Alonso et Álvaro Núñez

Le Celta Vigo est l'autre club de Liga espagnole à compter quatre anciens joueurs du FC Barcelone dans ses rangs.

Ilaix Moriba a gravi les échelons de l'académie et a atteint l'équipe première sous la direction de Koeman, tandis que Gumbau a passé un an entre l'équipe réserve et l'équipe première. Marcos Alonso a joué entre 2022 et 2024, et Álvaro Núñez a joué en prêt au Barça Atlètic durant la saison 2023/24.

Rayo Vallecano

Compte : Balliu, Pelayo et Dani Cárdenas

Le Rayo Vallecano compte quant à lui trois joueurs issus de l'académie de jeunes du FC Barcelone.

Le passage d'Iván Balliu et de Pelayo Fernández là-bas est le plus marquant, tous deux ayant atteint l'équipe réserve, tandis que le gardien Dani Cárdenas y était depuis son plus jeune âge avant de rejoindre le Gavà en 2008.

Valence

Compte : Iker Córdoba, Arnau Martínez et Sergi Canós

Valence est l'autre équipe de Liga espagnole à compter trois anciens joueurs de l'académie de jeunes du FC Barcelone. Il s'agit d'Iker Córdoba, qui a évolué jusqu'à l'équipe de jeunes, d'Arnau Martínez, qui a fait partie de l'académie de jeunes jusqu'en 2016, et de Sergi Canós, qui a rejoint Liverpool après la fin de sa période en tant que jeune joueur.

Real Sociedad

Compte : Héctor Fort et Kubo

La Real Sociedad a recruté le latéral Héctor Fort cet été, et comptait déjà le joueur japonais Take Kubo, l'un des diplômés de l'académie du FC Barcelone qui a dû quitter La Masia en 2015 en raison de l'interdiction prononcée par la FIFA.

Deportivo Alavés

Compte : Aleñá et Denis Suárez

Le Deportivo Alavés compte lui aussi des joueurs ayant déjà évolué au FC Barcelone, à savoir Carles Aleñá et Denis Suárez.

Aleñá a gravi les échelons des équipes de jeunes jusqu'à atteindre l'équipe première, tandis que Suárez a rejoint l'équipe réserve en provenance de Manchester City, mais n'a pas eu suffisamment de temps de jeu avec l'équipe première.

Espanyol

Compte : Puado et Roberto

L'Espanyol est la troisième équipe à compter d'anciens joueurs du FC Barcelone dans ses rangs. Le capitaine Javi Puado a joué au FC Barcelone dans les catégories de jeunes, tandis que l'attaquant Roberto, récemment appelé en sélection espagnole, a passé une année en prêt de Malaga au Barça Atlètic.





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Real Madrid

Le Real Madrid compte cette saison un joueur ayant un passé avec le FC Barcelone, à savoir Marc Cucurella.

Le latéral gauche a passé plusieurs années au sein des équipes de jeunes du FC Barcelone, mais n'a jamais officiellement joué avec l'équipe première.

Atlético de Madrid

Grimaldo, latéral gauche à l'époque, était le plus jeune joueur à débuter dans l'histoire de l'équipe réserve en deuxième division, à seulement 15 ans et 349 jours, mais il a rejoint Benfica en janvier 2016.

Athletic Bilbao

À l'Athletic Bilbao aussi, il y a un joueur ayant déjà évolué au FC Barcelone durant sa jeunesse : il s'agit de Robert Navarro, qui a rejoint le club en provenance d'Osasuna en 2013 et a passé cinq ans sous le maillot du FC Barcelone, jusqu'à ce que Monaco le convainque de partir.

Villarreal

Ilias Akhomach, le seul joueur de Villarreal ayant déjà évolué au FC Barcelone, a fait ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone.

Après deux périodes et plus d'une décennie à l'académie de jeunes, l'ailier a fait ses débuts sous la direction de Xavi, avant de rejoindre le « Sous-marin jaune » lors d'un transfert libre en 2023.

Séville

Peque Fernández joue à Séville, après avoir passé deux périodes dans les catégories de jeunes, et en 2022 il a rejoint le Racing après avoir brillé au Barça Atlètic.

Osasuna

Le passage de Raúl Moro, joueur d'Osasuna, au FC Barcelone n'a pas non plus été marquant. Il a joué avec l'équipe de jeunes lors de la saison 2018/19 avant de rejoindre la Lazio.

Levante

Oriol Rey, milieu de terrain de Levante, a eu un passé plus long au FC Barcelone. Il a gravi presque toutes les catégories de jeunes du club jusqu'à atteindre l'équipe première des jeunes, en 2017, année où il est parti pour rejoindre l'équipe réserve de Leeds United.

Malaga

Adam Aznou, le latéral gauche résidant à Rocafonda et ami proche de Lamine Yamal, joue au club de Malaga en prêt d'Everton. Il a passé trois ans à l'académie de jeunes du FC Barcelone avant de rejoindre le Bayern Munich en 2022.

Getafe

Kiko Femenía n'a pas eu l'occasion de faire ses débuts avec l'équipe première. Il a rejoint le Barça Atlètic en 2011 en tant que joueur très prometteur, et a été retenu dans le groupe de l'équipe en Ligue des champions sous la direction de Guardiola, mais il est parti deux ans plus tard au Real Madrid Castilla sans laisser d'empreinte notable.