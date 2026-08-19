Le documentaire, qui suit les deux dernières saisons, la dernière de Guardiola à City, montre notamment une scène dans le vestiaire du cador anglais après une défaite 0-2 sur le terrain de la Juventus Turin lors de la phase de ligue de la Ligue des champions en décembre 2024.

« Les gars, je veux vous avouer quelque chose. J’ai, bon sang, divorcé de la plus belle femme de votre planète, ma femme, mon ex-femme. Je l’aime énormément, mais nous avons perdu la passion », a déclaré Guardiola à ses joueurs après le match. Peu auparavant, l’Espagnol et son ex-femme Christina Serra, avec qui il a trois enfants, avaient divorcé après environ 30 ans de relation et dix ans de mariage.

Guardiola a toutefois profité de sa crise privée, dans une période également extrêmement compliquée sur le plan sportif, pour faire appel à l’honneur de ses stars. « Comment joue-t-on au football ? Parce qu’on joue à partir d’un élan intérieur. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le avec passion. Je ne veux pas de bons joueurs, je veux des joueurs avec de la passion », a hurlé l’entraîneur dans le vestiaire.

Pep Guardiola a appelé à plusieurs reprises à l’honneur des stars de Manchester City

Entre fin octobre et fin décembre 2024, City n’a pu gagner qu’un seul de ses 13 matches officiels, tandis que neuf rencontres se sont soldées par une défaite. Après le revers contre la Juve, la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions s’était nettement éloignée, et même une élimination dès la phase de ligue menaçait.

City s’est certes ressaisi au cours de la suite de la saison, mais de lourds revers ont aussi continué d’accompagner l’équipe durant l’exercice 2025/26. Après une surprenante défaite 0-2 à domicile en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen fin novembre 2025, Guardiola a de nouveau évoqué ses problèmes personnels dans le vestiaire. « Je travaille pour vous et j’y sacrifie ma vie - mon divorce, ma famille, qui est loin, et tout le reste - pour vous tous », a pesté Guardiola, avant de lancer avec colère à la cantonade : « Et qu’est-ce que vous me donnez en retour ? »

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La prestation de l’équipe le laissait « épuisé », a souligné le technicien de 55 ans. « Je suis au bout, je veux arrêter. Quand vous jouez comme ça, je me sens seul. »

La fin de l’ère Guardiola, arrivé à Manchester en 2016 et qui avait conduit le club notamment à six titres de champion d’Angleterre ainsi qu’à un premier triomphe en Ligue des champions (2023), se dessinait de plus en plus ces dernières années. Fin mai, il est alors devenu officiel que l’ancien entraîneur du Bayern quittait City de manière anticipée, un an avant l’expiration de son contrat.

Le documentaire Prime Video montre par ailleurs une autre scène hautement émotionnelle, survenue à la mi-mai pendant la finale de la FA Cup contre Chelsea, l’un des derniers matches de Guardiola avec les Skyblues. Au centre de cette scène aux côtés du coach star : le buteur Erling Haaland.

Le coup de gueule de Pep Guardiola dans le vestiaire contre Erling Haaland révélé

À la mi-temps, Guardiola s’en est pris au Norvégien, visiblement très mécontent de sa prestation lors des 45 premières minutes : « Tu es fatigué ? », a crié Guardiola, avant d’enchaîner : « Pourquoi ne te bats-tu pas pour le ballon, comme tu l’as fait contre William Saliba (défenseur d’Arsenal, NDLR) et tous les autres joueurs, dans une putain de finale ? Si tu es fatigué, dis-le maintenant. »

Il a expliqué avoir dû priver six joueurs d’une place dans le groupe pour la finale, « et j’ai honte de les avoir laissés de côté. Où est ta qualité ? Les appels en profondeur ? Dans la surface ? Allez », a lancé Guardiola en touchant Haaland dans son orgueil.

Au final, ce n’est certes pas Haaland qui a marqué, mais grâce au but en or d’Antoine Semenyo (72e minute), City a tout de même battu Chelsea 1-0 et remporté la FA Cup. C’était le 20e et dernier titre de Guardiola avec Manchester.

On ignore si, quand et où l’ancien international espagnol poursuivra sa carrière d’entraîneur. Guardiola aurait certes récemment été tout proche de prendre les rênes de la sélection italienne en crise, mais cet engagement a capoté. Quoi qu’il en soit, autour de son départ de City, il était déjà considéré comme probable que Guardiola prenne d’abord une pause professionnelle.

Il a désormais également exprimé ce type de pensées dans le documentaire Prime Video : « Ce sera difficile de revenir - c’est ce que je ressens en ce moment. Je dois remettre de l’ordre dans beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie privée. Dans différents domaines, je dois me retrouver, retrouver le calme et laisser les choses décanter. C’est l’un des principaux objectifs. »