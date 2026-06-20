« Les garçons de la plage »… Une nouvelle crise frappe les coéquipiers de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde

Le défenseur portugais Ruben Dias a vigoureusement défendu ses coéquipiers en sélection nationale après la polémique provoquée par la sortie à la plage de plusieurs joueurs le lendemain de leur arrivée au stage d’entraînement en Californie, reprochant aux médias d’avoir exagéré l’incident.

Le rédacteur en chef du journal « Record » a surnommé les joueurs les « garçons de la plage », critiquant ainsi leur décision d’utiliser une matinée de repos accordée par le sélectionneur Roberto Martínez pour passer une heure sur la plage de Lake Worth.

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix, Gonçalo Guedes, José Sá, Diogo Dalot, et Samu Costa. Cette sortie a suscité une vive polémique au Portugal quant au professionnalisme des joueurs, d’autant plus après le match nul décevant face à la République démocratique du Congo (1-1) lors du match d’ouverture.

Vendredi, quatre jours avant la rencontre face à l’Ouzbékistan, le Citizen a exprimé son agacement lors d’une conférence de presse, déclarant d’un ton sec : « Je pense que cela n’aurait jamais dû être un problème », a-t-il lancé aux journalistes, avant d’ajouter : « Vous portez une grande part de responsabilité. Il est de votre devoir d’informer correctement le public. »

Le défenseur a insisté sur le caractère « bénéfique » de cette pause : « C’est une bonne chose pour nous. Si c’est bien géré, il n’y a que des avantages. » Il a également salué le courage de Martinez, qui « n’a pas eu peur, même en sachant ce qui allait se passer ».

Il n’était pas le seul à défendre cette initiative : Bruno Fernandes, milieu de terrain de Manchester United, avait déjà rétorqué : « Si nous n’étions pas allés à la plage, nous serions restés coincés dans notre chambre d’hôtel, ce qui n’était pas idéal pour la récupération physique en raison de l’exiguïté des lieux. »

Fernandes a ajouté : « Nous savons que nos actions seront toujours perçues positivement par certains et négativement par d’autres. Je veux que nos supporters sachent que nous nous préparons de la meilleure façon possible pour aborder ce match et représenter notre pays au mieux. »

Cette polémique intervient toutefois à un moment délicat pour la sélection portugaise, déjà secouée par des tensions internes après un match d’ouverture décevant et les déclarations controversées de João Neves au sujet de Ronaldo.

La sélection portugaise affrontera l’Ouzbékistan lors d’un match décisif de la deuxième journée de la phase de groupes, avec pour objectif de rattraper les deux points perdus face à la République démocratique du Congo et d’éviter toute surprise qui pourrait compliquer son parcours dans le tournoi.