Les fumigènes bientôt autorisés dans les stades en France

Ce mercredi, un nouveau décret va autoriser l'expérimentation d'utilisation des fumigènes dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2.

C'est une nouvelle qui devrait faire plaisir à bon nombre de supporters de clubs français. Comme l'indique L'Équipe, un nouveau décret qui a été publié ce mercredi au Journal de la République française va autoriser l'utilisation d'engins pyrotechniques dans les stades non couverts de Ligue 1 et de Ligue 2.

Une utilisation contrôlée

Bien évidemment, l'utilisation de ces engins sera contrôlée afin qu'elle puisse s'effectuer en sécurité et sans abus. "(Cela) permettra aux clubs sportifs professionnels, en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l'accord des autorités locales, d'organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé", peut-on lire dans ce décret.

Le but de ce dernier est d'éviter "l'utilisation illégale et non sécurisée d'articles pyrotechniques dans les tribunes des stades". Cette mesure prendra effet dès ce jeudi.