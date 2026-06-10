Quatre joueuses et quatre membres de l’équipe nationale brésilienne de football féminin ont été expulsés après que la rencontre amicale face aux États-Unis a dégénéré en un véritable chaos ponctué d’altercations, à Fortaleza.

Les Américaines l’ont emporté 1-0 grâce à un csc de la défenseuse Isabela Chagas en seconde période.

La police anti-émeute est intervenue pour calmer les esprits après une altercation entre certaines joueuses brésiliennes et l’arbitre espagnole Paula Ceboyada López, qui dirigeait la rencontre. L’équipe locale a terminé la rencontre à neuf contre onze, puis l’entraîneur, trois de ses assistants et plusieurs membres du staff ont à leur tour été expulsés.

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L’entraîneur brésilien Arthur Elias, déjà averti en première période pour un problème de couleurs sur le maillot, a écopé d’un deuxième jaune à la 77^e minute pour avoir dégagé le ballon. López a ensuite expulsé plusieurs membres de son staff, selon l’agence « Reuters ».

Bia Zanirato a reçu un deuxième carton jaune pour une poussée sur Emily Sonet dans le temps additionnel, puis Tarsiani a écopé d’un rouge direct peu après pour un coup de coude sur Sofia Wilson.

L’attaquante brésilienne Kerolin a également été expulsée pour protestation après le coup de sifflet final, et Ludmila a reçu un carton rouge pour avoir applaudi l’arbitre avec ironie.

« J'ai un immense respect pour le Brésil, et ce fut une expérience que je n'oublierai jamais », a déclaré Emma Hayes, l'entraîneuse des États-Unis, après le match.

Le Brésil, vainqueur 2-1 samedi dernier lors du premier acte de cette double confrontation, accueillera la Coupe du monde féminine l’année prochaine.

La milieu de terrain américaine Lindsey Hips a conclu : « J’espère que la finale de la Coupe du monde ne ressemblera pas à ça. »