Le 25 août 2026, la nouvelle a fait sensation : les anciens professionnels du Bayern Munich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer et Lucas Hernandez, associés au groupe d’investissement LEAD/ADvantage, ont racheté 90 % des parts du club portugais de première division Estrela Amadora pour environ 40 millions d’euros.

Face aux noms prestigieux des investisseurs, le véritable protagoniste de cette opération est un peu passé au second plan. Le nouveau président du club et CEO d’Estrela Amadora est un Munichois de seulement 35 ans, qui s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des collaborateurs les plus importants dans l’ombre du Bayern Munich et dont le départ, cet été, a laissé au sein de l’équipe derrière l’équipe un vide comparable à celui de l’ancienne team manager et responsable de la stratégie Kathleen Krüger, désormais présidente du directoire du Hambourg SV.

Le visage juvénile de Johannes Mösmang, c’est le nom du nouveau CEO d’Estrela Amadora, semblera sûrement familier à de nombreux passionnés de football. Chaque fois que le Bayern recrutait un nouveau joueur ces dernières années et lui montrait son nouveau lieu de vie et de travail, Mösmang finissait inévitablement par apparaître dans le cadre.

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Que faisait Johannes Mösmang au Bayern Munich ?

Il a longtemps été chargé de l’intégration, puis responsable de l’accompagnement des joueurs, avant de travailler aussi dans le scouting. Parmi ses nombreuses missions, il allait chercher les recrues à l’aéroport, leur montrait tout, les aidait dans leurs démarches administratives, traduisait si besoin et, tout simplement, était là pour eux. Avec certains futurs renforts, Mösmang aurait déjà été en contact sur Instagram avant même que les dirigeants du Bayern ne les approchent officiellement. Le responsable de l’accompagnement des joueurs comme ouvreur de portes. Il faut imaginer Mösmang comme une bonne oreille et un remarquable chuchoteur de joueurs, qui a parfaitement compris le fonctionnement du football moderne.

L’ancien « homme à tout faire » du Bayern (Mösmang parlant de Mösmang) est donc désormais président du directoire d’un club de première division au Portugal et négocie aussi avec ses anciens patrons au sujet de transferts de joueurs. Car fin juillet, Lovro Zvoranek, prêté par le Bayern au Sturm Graz puis aux Grasshoppers Zurich lors des dernières saisons, a rejoint Amadora pour une indemnité de transfert de 1,5 million d’euros. Mösmang et le groupe d’investisseurs n’avaient certes pas encore officiellement les commandes dans la banlieue de Lisbonne, le rachat n’était pas encore finalisé, mais ils seraient déjà intervenus à titre consultatif au moins depuis début juillet. Les Allemands auraient également déjà été impliqués dans la vente du défenseur central Otavio à l’Eintracht Francfort pour cinq millions d’euros.

Quel lien y a-t-il entre Johannes Mösmang et la légende du Bayern Claudio Pizarro ?

Lors de sa présentation à Amadora, fin août, Mösmang a laissé entendre que les échanges avec Munich pourraient rester étroits. Les relations avec le Bayern allaient se poursuivre, « comme cela s’est déjà produit avec l’arrivée de Lovro Zvonarek », a déclaré Mösmang.

Au passage, comme les journalistes portugais l’ont noté avec satisfaction, dans un très bon portugais. Mösmang parle couramment cinq langues : en plus de ses langues maternelles, l’allemand et l’espagnol, il maîtrise aussi l’anglais, le portugais et le français, ainsi qu’un peu l’italien. Heureux celui qui a un père allemand et une mère péruvienne, et qui a en plus vécu trois ans dans sa jeunesse à Sao Paulo, au Brésil, où il a joué au football ; dans les équipes de jeunes du FC Sao Paulo, Mösmang évoluait au milieu de terrain axial et au poste d’arrière droit, notamment aux côtés de l’ancien joueur star de Tottenham Lucas Moura. Mösmang n’est pas devenu professionnel, mais le football est tout de même devenu son métier.

Après son retour en Allemagne et l’obtention de son baccalauréat, Mösmang a étudié le droit à Heidelberg, tout en jouant notamment dans le club d’origine de Hansi Flick, le FC Bammental. Il est arrivé au Bayern via un stage que lui avait alors facilité le Péruvien probablement le plus célèbre de Munich : Claudio Pizarro, ami de longue date et proche de la famille Mösmang. Le monde du football est décidément petit.

Les investisseurs d’Estrela Amadora jouaient autrefois dans une ligue Kickbase

L’une des premières missions de Mösmang au Bayern Munich avait autrefois consisté à faciliter l’adaptation à Munich du Portugais Renato Sanches. Mösmang traduisait pour Sanches, l’aidait dans ses démarches administratives, jouait à la Playstation avec lui, etc. Sanches, qui — le hasard fait bien les choses — est né à Amadora, n’a finalement pas réussi à s’imposer au Bayern même en deux passages ; ce milieu de terrain autrefois considéré comme un super talent et un futur candidat au Ballon d’Or a désormais 29 ans et, après de nombreux détours et rebondissements, est sans club depuis cet été.

Mais Mösmang a rapidement gravi les échelons chez le Rekordmeister. Ainsi, ce qui unit naturellement le quatuor de prestige qui a désormais racheté Estrela Amadora, c’est le fait que tous se connaissent par le Bayern Munich. Mais surtout, ils ont tous des liens étroits avec Mösmang. Sur les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes de photos de Mösmang avec Müller, Hummels et Hernandez. Au moins depuis la pandémie, ils jouent en outre tous dans une ligue Kickbase commune. Dans un podcast de 2021 qui vaut le détour, Mösmang raconte aux créateurs de l’application de fantasy football son parcours ainsi que l’enthousiasme pour Kickbase partagé par lui, Hummels, Müller et les autres. Les copains de Kickbase passent désormais à l’étape suivante : du fantasy football au vrai management.

Pourquoi la Liga Portugal est-elle si intéressante pour les investisseurs ?

Mais pourquoi le Portugal ? Les raisons sautent aux yeux : la Liga Portugal n’est pas totalement éloignée des cinq grands championnats d’Europe, évidemment surtout grâce à ses clubs les plus forts, Benfica, le Sporting et le FC Porto. Le niveau sportif est comparable à celui des championnats belge et néerlandais, et en tout cas supérieur à celui de la Bundesliga autrichienne. Au classement UEFA sur cinq ans, la ligue occupe actuellement la sixième place derrière la Ligue 1.

S’y ajoute un modèle économique particulièrement lucratif pour les investisseurs : les clubs portugais se considèrent depuis toujours comme des clubs formateurs et vendeurs. Les structures de scouting et de développement des joueurs sont de haut niveau, auxquelles s’ajoute une certaine habileté dans les négociations de la part des acteurs portugais. « Les dix clubs les plus performants en dehors de Benfica, Porto et du Sporting ont généré ensemble plus de 700 millions d’euros de bilan positif sur les transferts en dix ans. Ce n’est pas un secret bien gardé, c’est le modèle économique du pays », a déclaré récemment Felix Krüger, autrefois bras droit de Max Eberl en tant que coordinateur sportif au RB Leipzig et désormais président du club portugais de quatrième division Sintrense, au Münchner Merkur.

Mösmang a lui aussi expliqué les avantages du championnat portugais. Il n’y a « aucune restriction pour le recrutement de joueurs non ressortissants de l’UE. Cela signifie que je peux recruter des joueurs venant de n’importe quelle région du monde ». Et c’est visiblement le plan : Amadora doit devenir un tremplin pour des talents issus de pays en développement footballistique. Cet été, les premiers renforts sont toutefois venus de Serbie (le nouveau capitaine Stefan Lekovic, 22 ans, en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade), d’Espagne (Joan Jordan, 32 ans, du FC Séville), de France (Lucas Mincarelli, 22 ans, de Montpellier) ou d’Allemagne (en plus du déjà mentionné Zvoranek, encore le joueur prêté par Stuttgart Jeremy Arvealo et le Sud-Coréen Si-Woo Yang de Fortuna Düsseldorf II).

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Qui se cache derrière le fonds d’investissement avec lequel Thomas Müller, Mats Hummels et Cie ont acheté Estrela Amadora ?

Le début de saison a été satisfaisant : aucune défaite lors des quatre premiers matches de championnat, et l’équipe occupe la neuvième place avec six points. Les investisseurs allemands ont aussi suscité un peu plus d’intérêt dans les tribunes : 4 691 spectateurs se sont rendus en moyenne aux deux premiers matches à domicile, contre 3 353 de moyenne la saison passée. Comparé à l’Allemagne, cela peut évidemment sembler presque mignon ; au Bayern, il arrive parfois que davantage de spectateurs s’intéressent aux entraînements publics, d’autant que l’Estadio Jose Gomes ne compte que 9 288 places. Mais au Portugal, à peine 5 000 spectateurs suffisent déjà pour se classer neuvième en affluence. Mösmang voit toutefois un potentiel bien plus grand. Lors de sa présentation, il a annoncé une volonté d’investir dans les infrastructures. Cela concerne le stade et le centre d’entraînement, mais aussi des domaines comme le scouting, l’académie des jeunes, les données et l’IA.

Il est intéressant, dans ce contexte, de voir dans quelles entreprises le fonds d’investissement allemand LEAD et sa branche sportive ADvantage, qui a mené à bien le rachat, sont investis par ailleurs. Amadora est le premier club de football du portefeuille. Jusqu’ici, les investissements portaient en effet surtout sur des entreprises de sport tech. Quant aux bailleurs de fonds derrière LEAD, ils viennent de l’entourage de la famille Dassler, la famille fondatrice d’Adidas.

Une raison supplémentaire de ne pas sous-estimer ce projet. Certes, sportivement, le club ne devrait pas pouvoir rattraper Benfica, le Sporting et le FC Porto, les trois grands du football portugais, mais les places derrière eux ne sont pas figées. Comme cinq clubs portugais peuvent actuellement jouer sur la scène internationale, il y a clairement de la place pour un club d’investisseurs ambitieux.

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Que doivent faire Thomas Müller et Mats Hummels à Estrela Amadora ?

Ces dernières années, Como 1907, en Italie, a prouvé à quelle vitesse un outsider dirigé de manière stratégiquement intelligente pouvait grimper. Lorsque le club a été repris en 2019 avec de l’argent venu d’Indonésie par un fonds britannique, il évoluait même en quatrième division. Après trois montées et l’arrivée des ex-pros Cesc Fabregas, aujourd’hui entraîneur de Côme également courtisé par la moitié de l’Europe, et Thierry Henry, Côme a désormais fêté ses débuts en Ligue des champions contre le RB Leipzig.

À côté de Côme, cela ressemble à un club d’investisseurs à l’ancienne ; les célébrités hollywoodiennes ne se sont en tout cas pas encore montrées chez les footballeurs du soda, et RB n’est pas non plus vraiment considéré comme une attraction touristique. Et tandis que le RB Leipzig a principalement été fondé pour promouvoir un produit, Como 1907 veut créer sa propre marque — et la vendre. Jusqu’ici, avec un certain succès. Et, bien sûr, au RB non plus, ce ne sont pas d’anciennes stars mondiales du football qui tiennent les rênes, encore moins des actionnaires du club.

À Amadora aussi, Müller, Hummels, Sommer et Hernandez doivent être impliqués dans les opérations.

« Nous voulons des expertises dans tous les domaines. Yann s’occupe des gardiens, Mats de la défense et Thomas de l’attaque. Ils aident avant tout à l’évaluation des joueurs et des recrues potentielles », a déclaré Mösmang au Bayerischen Rundfunk. Les investisseurs doivent dire « s’ils sont pour ou contre un recrutement. Bien sûr, ils aident aussi en matière de réseau et d’image extérieure. Ils participent également aux discussions avec les joueurs. Pour eux, c’est un premier niveau pour vraiment se tester dans le management. »

Hummels le confirme. Cet investissement est une étape importante, « pour découvrir quel sera pour moi, à l’avenir, le bon métier dans le football », a-t-il déclaré au Spiegel.

Et même chez les supporters, c’est visiblement davantage Côme que Leipzig qui sert de modèle. « Je ne convaincrai aucun Portugais qui est supporter du Sporting, de Benfica ou de Porto. Mais je crois que je peux convaincre beaucoup de gens en dehors du Portugal de devenir supporters d’Estrela », dit Mösmang.

Estrela Amadora a-t-il déjà remporté un titre ?

Devenir le deuxième club préféré des supporters, c’est désormais l’objectif de certains clubs. Car c’est ainsi : le public aime les histoires d’ascension, et ce n’est pas nouveau depuis les réseaux sociaux, même si les mécanismes des plateformes ont sans doute renforcé ce phénomène. Si un club portugais jusque-là assez méconnu venait soudain à faire sensation, l’espoir est que de toutes nouvelles possibilités s’ouvriraient. C’est le phénomène Bodö/Glimt.

Comme pour le premier adversaire du Bayern en Ligue des champions cette saison, cela ne remonte pas à si loin qu’Amadora a connu des problèmes financiers. En 2010, l’équipe a même été complètement retirée des compétitions et, après une fusion avec un club de troisième division en 2020, le club a récupéré son ancien nom. Le club n’a donc encore remporté aucun titre officiel. Et même le club prédécesseur portant le même nom ne compte dans son palmarès qu’une Coupe du Portugal remportée en 1989/990. Beaucoup de marge de progression.