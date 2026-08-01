Les fédérations allemande et anglaise haussent le ton contre Infantino malgré son recul

Les fédérations nationales ont poursuivi leur montée au créneau contre le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, malgré son renoncement au projet d'ouvrir les compétitions de la FIFA, à commencer par la Coupe du monde, aux investisseurs du secteur privé.

Selon la chaîne française « RMC », la Fédération allemande de football (DFB) et la Fédération anglaise (FA) ont toutes deux adopté des positions tranchées à l'égard d'Infantino : la première a estimé que le président de la FIFA avait « agi de manière irresponsable », tandis que la seconde a réclamé une « révision approfondie et rigoureuse » de la gouvernance de la FIFA.

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Le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, a critiqué la manière dont le projet a été mené, réclamant une « enquête complète » sur son élaboration, ainsi qu'un « changement culturel radical » au sein de l'instance dirigeante du football mondial.

Neuendorf a déclaré à l'Agence France-Presse : « Gianni Infantino a agi de façon unilatérale, sans transparence, et finalement de manière irresponsable au regard des intérêts du football. »

Il a ajouté : « Avec l'UEFA et les autres confédérations, nous devons veiller à ce qu'une culture radicalement différente s'impose au sein de la FIFA. Une culture où les décisions sont débattues et prises de nouveau par les membres au sein des organes de direction. »

De son côté, la Fédération anglaise de football a affirmé que « le temps est venu de mener une révision approfondie et rigoureuse de la direction et de la gouvernance de la FIFA, afin de garantir que le football mondial soit géré de manière transparente ».

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, avait quant à lui qualifié le projet de « préoccupant », alors que la France aspire à accueillir la Coupe du monde en 2038 ou 2042.

La Fédération anglaise a également affirmé, via son compte officiel sur la plateforme « X », son plein soutien à la position de l'UEFA face au projet du président de la FIFA.