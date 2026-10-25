Les fantômes du passé : Bournemouth renvoie Manchester United 39 ans en arrière

Bournemouth a porté un coup très rude à Manchester United en s'imposant largement trois buts à zéro sur sa pelouse d'Old Trafford, lors de la confrontation qui les a opposés dimanche soir, dans le cadre de la huitième journée de la Premier League anglaise, accentuant ainsi la pression sur les locaux au vu du début de saison manqué de l'équipe.

Les malheurs de Manchester United ne se sont pas arrêtés à cette lourde défaite face à Bournemouth : les chiffres ont révélé un recul historique dans les résultats de l'équipe, qui a signé son pire total de points lors des huit premières journées de Premier League depuis près de quatre décennies.

Le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, a indiqué que Manchester United n'a récolté que 7 points lors des 8 premiers matches de la compétition cette saison, avec une seule victoire, quatre nuls et trois défaites.

Le réseau a précisé qu'il s'agit du plus faible total de l'équipe à ce stade de la saison depuis l'édition 1986-1987, lorsqu'elle n'avait réuni que 4 points, une statistique qui reflète l'ampleur des difficultés que traverse le club anglais et soulève davantage d'interrogations quant à sa capacité à retrouver son équilibre dans la période à venir.

Il a révélé : « Depuis la saison 2023-2024, aucune équipe de Premier League n'a subi davantage de défaites à domicile avec un écart de trois buts ou plus, toutes compétitions confondues, que Manchester United (7 défaites). »



