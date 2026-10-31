Le retour du Real Madrid sur la bonne voie sous la houlette de José Mourinho n'a pas été le simple fruit de changements tactiques dans la manière de jouer ou des ajustements de l'entraîneur depuis sa ligne de touche. Il est également lié au fait que plusieurs joueurs ont retrouvé leur niveau, l'équipe ayant commencé à afficher un autre visage depuis son sursaut retentissant à Rome. Parmi les noms qui ont attiré l'attention durant cette période, le Portugais Bernardo Silva s'est distingué : il est progressivement devenu l'un des éléments importants dans les plans de l'entraîneur, grâce à la diversité de ses rôles et à sa capacité à apporter au milieu de terrain l'équilibre que l'équipe a longtemps cherché.

Le brio de Silva au Camp Nou face au Barça n'a rien dû au hasard : il est le résultat d'un travail progressif mené par Mourinho, qui a attendu le bon moment pour lui offrir une place dans le onze de départ, après avoir compris que tirer parti de ses qualités ne passait pas par un placement à un poste offensif classique, mais par une utilisation dans une zone plus reculée, où il peut peser sur la construction du jeu, récupérer le ballon et contrôler le rythme des matchs.

Mourinho a géré le dossier Bernardo Silva avec patience, sans précipiter sa titularisation, malgré la multiplicité des options offensives à sa disposition, qui comprennent des joueurs supérieurs à la star portugaise en matière de vitesse et de puissance physique, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol Marca.

Après avoir étudié les besoins de l'équipe, l'entraîneur est parvenu à la conclusion que la meilleure façon de profiter des qualités de Silva consistait à l'employer au milieu de terrain, en lui confiant des rôles plus reculés aux côtés de Valverde et Tchouaméni, afin de corriger certains problèmes apparus dans le jeu du Real Madrid, notamment en ce qui concerne la relance et l'organisation de la possession.

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Mais ce rôle n'avait rien de simple, car il exige un effort physique considérable et une capacité à se déplacer en permanence entre les lignes, en plus d'assumer des responsabilités défensives dans une zone marquée par de rudes duels pour le ballon. C'est pourquoi Mourinho a préféré attendre que le joueur portugais atteigne sa meilleure condition physique avant de s'appuyer sur lui de façon régulière dans le onze de départ.

Avant la rencontre face au Barça, il existait des craintes quant à la capacité du club catalan à imposer sa domination par l'intermédiaire de son milieu de terrain, l'une de ses principales armes. Mais ce qui s'est produit au Camp Nou a reflété la réussite des idées de Mourinho, le Real Madrid étant parvenu à limiter l'influence de son adversaire dans des zones importantes, grâce à l'organisation et aux déplacements de ses joueurs, au premier rang desquels Silva.

Un rôle défensif inattendu : Silva étouffe les cadres du Barça

L'aspect le plus marquant de la prestation de Bernardo Silva face au Barça a été son remarquable engagement défensif. Il a fourni un effort considérable dans le pressing et la couverture des espaces, et s'est employé à fermer les angles de passe devant Rodri et Pedri, afin de les empêcher de contrôler le rythme du jeu et de construire leurs attaques en toute aisance.

L'influence du joueur portugais ne s'est pas limitée aux tâches défensives : elle est également apparue dans la construction des attaques depuis l'arrière, une mission qui lui a donné une valeur supplémentaire au sein du système de Mourinho, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol Marca.

En effet, grâce à ses déplacements et à sa capacité à conserver le ballon sous pression, le Real Madrid peut désormais ressortir de manière plus organisée depuis ses zones défensives. Sa présence a par ailleurs allégé la charge d'Aurélien Tchouaméni, que ce soit en partageant les responsabilités de construction du jeu ou en offrant des solutions de passe supplémentaires, ce qui s'est répercuté positivement sur la prestation du milieu de terrain français.

Mourinho avait souligné, durant la préparation de la saison, que Bernardo Silva avait besoin de davantage de temps pour atteindre son meilleur niveau, n'ayant pas été dans la condition adéquate pendant la période des vacances, ce qui a poussé l'entraîneur à temporiser avant de lui confier le rôle qu'il souhaitait.

Aujourd'hui, il semble que cette attente commence à porter ses fruits, le joueur ayant retrouvé sa pleine disponibilité et étant désormais en mesure d'assumer les rôles complexes que lui réclame l'entraîneur portugais.

Les chiffres de la possession révèlent l'influence de Bernardo Silva

Les indicateurs techniques ne suffisaient pas à eux seuls à montrer l'ampleur de l'amélioration apportée par Bernardo Silva au milieu du Real Madrid, car les chiffres de la possession de balle révèlent une différence évidente dans le rendement de l'équipe lorsqu'il est sur le terrain.

Mourinho avait décelé les premiers signes de cette amélioration lors des rencontres face à Séville et Leipzig, après que le joueur portugais a eu l'occasion d'être titularisé lors de ce dernier match. Son influence est apparue clairement dans la capacité de l'équipe à conserver le ballon, y compris durant la première période, au cours de laquelle le Real Madrid n'a pas affiché son meilleur niveau face à la formation allemande.

Selon les chiffres rapportés, la possession moyenne du Real Madrid s'élève à 57 % lorsque Bernardo Silva est sur le terrain, contre 47 % en son absence, tandis que la moyenne générale de l'équipe sur la saison atteint 52 %.

Ces chiffres ressortent davantage lorsqu'on examine certains matchs : le Real Madrid a monopolisé le ballon à hauteur de 62 % face à Leipzig, alors que ce pourcentage n'a pas dépassé 46 % face à Rome, un match au cours duquel Silva n'a participé que lors des 20 dernières minutes.

Quant à la rencontre face au Barça, elle a constitué une exception évidente, la possession du Real Madrid n'ayant atteint que 37 %, dans un match qui a imposé des calculs différents en raison de la force de l'adversaire et de la nature de la confrontation, mais qui n'a pas empêché l'équipe d'atteindre son objectif et de repartir avec un résultat positif.

Ces indicateurs montrent que la présence de Silva offre au Real Madrid une option supplémentaire dans le traitement du ballon, que ce soit en facilitant les passes ou en fournissant des solutions pour se dégager du pressing, en plus de sa capacité à faire le lien entre les lignes, autant d'éléments qui ont fait défaut à l'équipe à certaines périodes.

Successeur de Kroos et Modric : Mourinho trouve la solution au sein de l'équipe

Faute de nouvelle recrue pour renforcer le milieu de terrain, que ce soit à travers l'arrivée de Rodri ou d'un autre joueur aux caractéristiques similaires, Bernardo Silva est devenu l'une des principales solutions à la disposition de Mourinho pour reconstruire ce poste, qui cherche encore une identité claire après la fin de l'âge d'or mené par Toni Kroos et Luka Modric.

Mourinho estimait que le recrutement du joueur portugais représentait un apport important en raison de sa polyvalence et de sa capacité à occuper plus d'un poste, que ce soit dans les zones offensives avancées, derrière les attaquants, ou même sur les ailes.

Mais les derniers développements ont révélé la possibilité d'en tirer parti d'une manière totalement différente, l'entraîneur ayant constaté que la meilleure utilisation de ses qualités dans la phase actuelle consistait à s'appuyer sur lui au milieu de terrain, en lui confiant des responsabilités défensives et organisationnelles plus importantes.

L'influence de ce changement ne s'est pas limitée au seul Silva : elle a également contribué à libérer Arda Güler de certaines tâches qui bridaient son danger offensif, et lui a offert davantage d'espace pour évoluer dans les zones avancées et créer des occasions, comme cela est clairement apparu lors de la rencontre face au Barça au Camp Nou.

Ainsi, il semble que Mourinho ait trouvé en Bernardo Silva une pièce importante pour reconstruire le milieu de terrain du Real Madrid, non seulement en raison de ses qualités techniques et de sa capacité à conserver le ballon, mais aussi grâce à sa discipline tactique et à sa disposition à assumer des rôles qui n'apparaissent pas toujours dans les statistiques traditionnelles.

Après une période de recherche de l'équilibre perdu au milieu de terrain, la solution dont le Real Madrid a besoin se trouve peut-être déjà au sein de son effectif, en la personne d'un joueur habitué à faire la différence offensivement, mais devenu aujourd'hui l'une des clés de la stabilité défensive et du contrôle du rythme du jeu.