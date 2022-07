Les fans de Napoli protestent contre le transfert de Koulibaly

Les supporters de Naples ne veulent pas voir partir leur solide défenseur, Kalidou Koulibaly.

Au bout de huit années passées au club, Kalidou Koulibaly est fortement pressenti pour quitter Naples cet été. Son avenir semble se dessiner du côté de l’Angleterre.

A un an de la fin de son contrat, le champion d’Afrique devrait prendre la direction de Chelsea, moyennant une indemnité de 40 millions d'euros. Il est attendu dans les prochaines heures aux Etats-Unis afin de rejoindre le camp de regroupement des Blues.

Les tifosi regrettent déjà Koulibaly

Le départ du Sénégalais ne fait pas du tout plaisir aux supporters des Partenopei. Ces derniers ont manifesté mercredi au siège du club pour protester contre cette cession.

TuttoNapoli indique qu'en apprenant la nouvelle, les tifosi ont commencé à se rassembler au centre d'entraînement pour essayer d’influer sur le choix de la direction. En réponse, le directeur sportif de Naples Cristiano Giuntioli a rencontré les manifestants aux portes d'entrée et a tenté de les calmer. "Ce n'est pas à nous de décider", leur a-t-il lancé. La cause est donc entendue et il faudrait un incroyable revirement de situation pour que Koulibaly reste à Naples.

Koulibaly, qui était aussi pisté par la Juventus, va signer un contrat jusqu'en 2027 avec Chelsea. Un contrat qui pèse 10 millions d'euros par saison.