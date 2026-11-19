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Les supporters de Manchester United ne sont pas contents de Bryan Mbeumo. L’attaquant a publié cette nuit une story Instagram indiquant qu’il jouait à GTA VI jusque tard dans la nuit.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, GTA VI est enfin sorti après 13 ans d’attente. Beaucoup de gens avaient hâte de jouer au jeu.

Mbeumo aussi est resté devant sa PlayStation jusque tard. Pourtant, la première séance d’entraînement sous les ordres de Mauricio Pochettino était prévue jeudi.

Les supporters sont furieux de l’attitude du Camerounais, comme ils l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Mark Goldbridge, fondateur du forum de supporters The United Stand, pousse un coup de gueule.

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« Écoutez, aucun joueur de Manchester United ne devrait être encore éveillé après 23 heures s’il doit s’entraîner le lendemain. C’est mon avis », lance-t-il.

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« Les gens vont me prendre pour un grand-père. Je pense vraiment que, si tu es professionnel, si tu fais partie des meilleurs au monde… Ton corps a besoin de repos. Tu ne dois pas jouer aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit. »

« Si tu veux jouer à GTA VI jusque tard dans la nuit, libre à toi. Fais comme tu veux, mais quitte Manchester United », conclut le commentateur britannique et YouTubeur.

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Mbeumo est arrivé de Brentford à l’été 2025 pour 75 millions d’euros. Lors de sa première saison, il a inscrit onze buts et délivré trois passes décisives en Premier League.

Cette saison, son compteur affiche quatre buts en dix matches. Dimanche prochain, il affrontera avec Manchester United son rival Liverpool à Anfield.