Les fans de la Roma en colère, 100 bannières contre Pallotta: "Va-t'en"

La Roma doit s'imposer face au Genoa ce dimanche soir sous peine d'entrer dans une crise importante.

Une victoire pour se relancer et sauver la place sur le banc d’Eusebio Di Francesco: la Roma n'a pas le choix; face au Genoa ce dimanche soir (20h30), ils ont besoin des trois points pour sortir d’une crise noire et se relancer dans la course pour la quatrième place, occupée par l'AC Milan à cinq points devant.



Dans la ville il règne une atmosphère tendue après un autre résultat décevant (mais sans importance), la défaite contre la modeste Viktoria Plzen en Ligue des champions (2-1): comme le rapporte "La Gazzetta dello Sport", dans les rues de la capitale ont germé une centaine de banderoles, toutes en signe de protestation contre le numéro un et président, James Pallotta.

Les mauvaises performances de l’équipe sont dans le viseur et ce sera sans doute le premier sujet de discussion lundi, lorsque la direction romaine se rendra à Boston pour rencontrer Pallotta et faire le point sur la situation.