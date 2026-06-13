Tous les regards sont tournés vers la confrontation très attendue entre le Brésil et le Maroc lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, un match qui opposera la sélection la plus titrée de l'histoire de la compétition à l'une des équipes les plus en vue du continent africain ces dernières années.

Ce duel revêt une importance capitale : le Brésil vise un sixième sacre mondial, tandis que le Maroc entend poursuivre son écriture de l’histoire après son exploit de 2022, lorsqu’il est devenu la première nation arabe et africaine à atteindre les demi-finales.

Un record brésilien toujours vivant

La Seleção reste l’unique équipe présente à toutes les phases finales depuis 1930 et visera donc une vingt-troisième participation consécutive.

Malgré des éliminatoires mitigés, conclus à la cinquième place, la CBF a fait appel à l’expérience de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti pour remettre le groupe sur le chemin du sacre, qui échappe au pays depuis 2002.

Autre atout psychologique : le bilan parfait du pays lors des matchs d’ouverture, avec aucune défaite depuis 1934, d’après les données de « Squawka ».

Sur les 20 dernières rencontres d’ouverture, la Seleção compte 17 succès et 3 nuls, soit une série qu’elle peut porter à 21 matchs sans défaite en 92 ans d’histoire.

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Une nette supériorité face aux sélections africaines

Historiquement, la Seleção affiche un net avantage face aux sélections africaines en Coupe du monde, avec sept victoires en huit rencontres.

Seul le Cameroun a réussi à battre la Seleção, s’imposant 1-0 lors de la phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar.

La sélection marocaine espère donc imiter les « Lions indomptables » et devenir seulement la deuxième équipe africaine à battre le Brésil en Coupe du monde.

Les Marocains veulent conjurer le mauvais sort des entames de tournoi.

Malgré tout, les Lions de l’Atlas abordent la compétition avec un moral au zénith, portés par leurs récents résultats et leur qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, même si le sacre final est encore à venir.

Malgré l’essor spectaculaire des « Lions de l’Atlas », un chiffre négatif hante toujours la sélection marocaine : elle n’a encore jamais remporté son match d’ouverture en Coupe du monde, selon « Squawka ».

En six participations précédentes, les Lions de l’Atlas ont essuyé trois défaites et concédé trois nuls lors de leurs matchs d’ouverture, laissant cette première victoire initiale comme un objectif toujours à atteindre.