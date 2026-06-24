Les exploits arabes et africains brillent dans les yeux de la star marocaine… Va-t-il les réitérer face à Haïti ?

L’international marocain Ismail Saibari se dirige vers une place dans l’histoire de la Coupe du monde. Déjà auteur d’une prestation remarquée avec les « Lions de l’Atlas » dans ce tournoi, il a poursuivi son festival offensif.

Il a déjà marqué lors des deux premières sorties des Lions de l’Atlas dans le tournoi, dont une ouverture du score fulgurante contre l’Écosse, seulement 70 secondes après le coup d’envoi. Ce doublé confirme son excellent niveau de la saison passée avec le PSV Eindhoven, où il avait trouvé le chemin des filets à 19 reprises toutes compétitions confondues.

Il est impliqué dans les deux seules réalisations des Lions de l’Atlas dans ce Mondial, chacune suite à une passe décisive de son partenaire Ibrahim Díaz.

D’après les données de Squawka, une seule réalisation face à Haïti, jeudi lors de la 3ᵉ journée, lui suffirait pour égaler le record de Youssef En-Nesyri (3 buts), devenu en 2022 le meilleur buteur marocain de l’histoire de la Coupe du monde.

Dans ce cas, il rejoindrait également au sommet des meilleurs buteurs arabes de l’histoire de la Coupe du monde l’Égyptien Mohamed Salah, les Saoudiens Sami Al-Jaber et Salem Al-Dossari, le Tunisien Wahbi Khazri ainsi que son compatriote Al-Nassiri.

De surcroît, un nouveau but face à Haïti lui offrirait un record continental : il deviendrait le premier Africain de l’histoire à marquer lors de ses trois premiers matchs en phase finale.

Une telle performance lui offrirait l’occasion d’enrichir encore l’histoire du maillot marocain, tandis qu’il s’impose déjà comme l’une des figures majeures de la compétition.