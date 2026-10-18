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Dennis HiglerESPN
Siep Engelen
Traduit par

Les explications de Dennis Higler sont clairement audibles : voici pourquoi le FC Groningue n’obtient pas de penalty face à l’Ajax

FC Groningue vs Ajax
FC Groningue
Ajax
Eredivisie
D. Klaassen
B. Willumsson
D. Higler

Le début du match entre le FC Groningen et l’Ajax est riche en moments marquants. Après avoir d’abord manqué un penalty, Davy Klaassen a semblé, quelques instants plus tard, en provoquer un lui-même. Mais après avoir visionné les images, l’arbitre Dennis Higler en a décidé autrement.

Klaassen a effectué un tacle glissé appuyé dans sa propre surface de réparation et est entré en contact avec Brynjólfur Willumsson. Le public de l’Euroborg a réclamé un penalty, mais Higler a laissé le jeu se poursuivre.

L’arbitre vidéo Edwin van de Graaf n’était pas tout à fait d’accord avec cette décision et a appelé l’arbitre à consulter l’écran. Après avoir étudié les images, Higler a tout de même maintenu sa décision initiale : pas de penalty.

Les explications de Higler étaient alors audibles sur ESPN. L’arbitre constate que le contact entre Klaassen et Willumsson ne se produit qu’une fois le ballon déjà passé depuis longtemps.

« Tu as une autre image du contact à me montrer ? », demande d’abord Higler à Van de Graaf. Il explique ensuite sa décision : « Oui, le contact n’a lieu qu’ici. Le joueur de Groningen (Willumsson, NDLR) ne touche pas non plus le ballon. Pour moi, il passe devant lui en glissant, donc ce n’est absolument pas un penalty. »

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