Les exigences de Messi divulguées, le Barça prévoit de saisir la justice

La direction barcelonaise n’a pas du tout aimé que les conditions réclamées par Messi pour une prolongation en 2021 aient été dévoilées publiquement.

Le FC Barcelone menace d'intenter une action en justice contre le journal espagnol qui a divulgué des demandes de contrat présumées de Lionel Messi.

La star argentine a quitté le Camp Nou en tant que joueur libre à l'été 2021, pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais seulement après que tous les efforts aient été faits pour mettre en place un nouveau contrat. El Mundo affirme avoir été mis au courant de certains détails de ces négociations. Le septuple Ballon d'Or aurait stipulé qu'il voulait que sa clause libératoire soit ramenée à un montant symbolique de 10 000 euros, que sa famille et celle de Luis Suarez reçoivent des loges privées et des garanties sur le paiement des salaires différés, et que son frère Rodrigo reçoive une commission rétroactive pour son travail d'agent.

Le Barça s’insurge et promet des poursuites

Le Barça n'a pas apprécié de voir ses affaires communiquées publiquement et a fait savoir dans un communiqué publié sur le site officiel du club : "En ce qui concerne l'information publiée dans El Mundo sous le titre 'Barca Leaks, les dossiers secrets du club', le Barça exprime son indignation face à la fuite intentionnelle d'informations qui font partie d'un processus légal. Le club regrette que le média en question se vante d'avoir "accès à un nombre énorme de documents et d'emails qui font partie de l'enquête du Barcagate" alors que ces informations doivent encore être partagées.

"En tout état de cause, l'article en question rend publics des documents qui n'ont rien à voir avec l'affaire en cours et leur utilisation constitue un affront à la réputation et à la confidentialité du club. Pour cette raison, et dans le but de protéger les droits de Barcelone, le département juridique du club étudie les mesures légales qui doivent être prises."

Le club catalan, qui continue de rêver à un retour de Messi lorsqu'il sera libre au PSG à l'été 2023, a commencé sa campagne en force sa campagne Liga en 2022-23 après avoir été très actif lors de la dernière période de transferts. Les problèmes en coulisses ne semblent donc guère impacter le rendement sportif.