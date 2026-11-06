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AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
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Les excuses ne suffisent pas ! Les matchs du Real Madrid toujours absents de la télévision chinoise alors que la polémique autour de Kylian Mbappe se poursuit

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La situation commerciale du Real Madrid en Extrême-Orient reste au point mort, les diffuseurs chinois refusant de reprendre la couverture du géant espagnol. Malgré les excuses présentées au plus haut niveau par le club et par Kylian Mbappe lui-même, les répercussions de l’apparition controversée du Français sur les réseaux sociaux ne montrent aucun signe d’apaisement.

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L’impasse diplomatique persiste autour des propos de Mbappe

La suspension des retransmissions des matches du Real Madrid en Chine est entrée dans une phase critique, des responsables gouvernementaux ayant confirmé que des excuses ne suffiraient pas à elles seules à résoudre l’impasse actuelle. La polémique a éclaté après que Mbappe a été vu en train de rire d’un mème sur lequel son visage avait été superposé à celui de Mao Zedong, ancien dirigeant chinois, lors de son passage dans l’émission en ligne « The Bridge ».

Les répercussions ont été immédiates : la chaîne publique CCTV a suspendu la diffusion de la Liga, tandis que des plateformes numériques comme Migu ont retiré de leurs archives les buts du Français. L’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, a désormais clarifié la situation. Il a expliqué que, si les canaux de communication restent ouverts entre le gouvernement, la Liga et le Real Madrid, aucune négociation officielle n’est actuellement en cours pour reprendre les retransmissions.

L’ambassadeur Yao Jing a souligné la profondeur du ressentiment suscité par l’incident, qui a, selon lui, fortement marqué l’opinion publique chinoise. Il a déclaré : « Cet incident regrettable a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine, qui ont besoin de temps pour digérer la situation actuelle. Le peuple chinois a besoin de temps. Ce n’est pas une question facile pour lui, surtout parce que le Real Madrid a reçu tant d’affection et de soutien en Chine. »

Ces propos montrent à quel point le prestige du Real Madrid dans la région a été mis à l’épreuve par les actes de sa nouvelle superstar. Ainsi, la récente victoire 1-0 du club contre le Racing Santander était absente des principaux services de streaming du pays, privant des millions de supporters de la possibilité de regarder le match légalement.

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Retombées commerciales et partenariats rompus

L’image de Mbappe en Asie a elle aussi subi de lourds dommages, l’attaquant ayant perdu d’importants soutiens financiers presque du jour au lendemain. De grandes entreprises chinoises se sont rapidement distanciées de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pour éviter une réaction négative du public. Plus précisément, des marques comme Dongpeng et Mengniu ont officiellement mis fin à leurs lucratifs collaborations commerciales avec l’international français. Ce retrait rapide souligne la sensibilité du marché chinois à ce qui est perçu comme un manque de respect envers des figures historiques nationales, indépendamment de la notoriété mondiale ou des qualités sportives d’un joueur. Pour Mbappe, qui a récemment terminé deuxième du classement du Ballon d’Or, cela représente un coup dur pour ses revenus extrasportifs et sa réputation sur un marché clé.

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La Chine maintient sa position

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Le gouvernement chinois a adopté une position ferme sur cette affaire, soutenant la désapprobation publique des actes du joueur. Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a évoqué la situation lors d’un point presse, affirmant que tout acte blessant les sentiments de la population suscite naturellement un rejet général de la société. Xie Tianyu, responsable de l’ambassade, a exprimé un sentiment similaire, réaffirmant que les supporters avaient besoin d’un temps de réflexion avant que la relation puisse être réparée.

La situation reste un casse-tête majeur pour le service marketing du Real Madrid, qui dépend traditionnellement du marché chinois pour une part substantielle de ses revenus commerciaux mondiaux. Malgré les excuses présentées par le joueur en plusieurs langues, le groupe audiovisuel public China Media Group ne s’est pas engagé sur une date de reprise des retransmissions en direct, comme il l’a indiqué à Dailysports.

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Incertitude sur la diffusion des matches du géant de la Liga

Les conséquences de cette suspension dépassent le seul Real Madrid et assombrissent la stratégie commerciale plus large de la Liga en Asie. Le championnat dispose actuellement d’accords de diffusion avec CCTV et Migu qui courent jusqu’à la saison 2029/30 et représenteraient environ 10 millions d’euros par an. Si d’autres matches sont réapparus ponctuellement sur certaines plateformes, l’exclusion des rencontres du Real Madrid est, elle, systématique. L’examen du match entre le Racing Santander et le Real Madrid montre qu’il était le seul à avoir été retiré du programme du week-end de Migu, ce qui indique une mesure ciblée contre le club. Ce retrait sélectif laisse penser que les autorités entendent maintenir la pression jusqu’à ce qu’elles estiment que les « sentiments du peuple » ont été suffisamment pris en compte.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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