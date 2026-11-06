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La situation commerciale du Real Madrid en Extrême-Orient reste au point mort, les diffuseurs chinois refusant de reprendre la couverture du géant espagnol. Malgré les excuses présentées au plus haut niveau par le club et par Kylian Mbappe lui-même, les répercussions de l’apparition controversée du Français sur les réseaux sociaux ne montrent aucun signe d’apaisement.

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L’impasse diplomatique persiste autour des propos de Mbappe

La suspension des retransmissions des matches du Real Madrid en Chine est entrée dans une phase critique, des responsables gouvernementaux ayant confirmé que des excuses ne suffiraient pas à elles seules à résoudre l’impasse actuelle. La polémique a éclaté après que Mbappe a été vu en train de rire d’un mème sur lequel son visage avait été superposé à celui de Mao Zedong, ancien dirigeant chinois, lors de son passage dans l’émission en ligne « The Bridge ».

Les répercussions ont été immédiates : la chaîne publique CCTV a suspendu la diffusion de la Liga, tandis que des plateformes numériques comme Migu ont retiré de leurs archives les buts du Français. L’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, a désormais clarifié la situation. Il a expliqué que, si les canaux de communication restent ouverts entre le gouvernement, la Liga et le Real Madrid, aucune négociation officielle n’est actuellement en cours pour reprendre les retransmissions.

L’ambassadeur Yao Jing a souligné la profondeur du ressentiment suscité par l’incident, qui a, selon lui, fortement marqué l’opinion publique chinoise. Il a déclaré : « Cet incident regrettable a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine, qui ont besoin de temps pour digérer la situation actuelle. Le peuple chinois a besoin de temps. Ce n’est pas une question facile pour lui, surtout parce que le Real Madrid a reçu tant d’affection et de soutien en Chine. »

Ces propos montrent à quel point le prestige du Real Madrid dans la région a été mis à l’épreuve par les actes de sa nouvelle superstar. Ainsi, la récente victoire 1-0 du club contre le Racing Santander était absente des principaux services de streaming du pays, privant des millions de supporters de la possibilité de regarder le match légalement.

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Retombées commerciales et partenariats rompus

L’image de Mbappe en Asie a elle aussi subi de lourds dommages, l’attaquant ayant perdu d’importants soutiens financiers presque du jour au lendemain. De grandes entreprises chinoises se sont rapidement distanciées de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pour éviter une réaction négative du public. Plus précisément, des marques comme Dongpeng et Mengniu ont officiellement mis fin à leurs lucratifs collaborations commerciales avec l’international français. Ce retrait rapide souligne la sensibilité du marché chinois à ce qui est perçu comme un manque de respect envers des figures historiques nationales, indépendamment de la notoriété mondiale ou des qualités sportives d’un joueur. Pour Mbappe, qui a récemment terminé deuxième du classement du Ballon d’Or, cela représente un coup dur pour ses revenus extrasportifs et sa réputation sur un marché clé.

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La Chine maintient sa position

Getty Images

Le gouvernement chinois a adopté une position ferme sur cette affaire, soutenant la désapprobation publique des actes du joueur. Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a évoqué la situation lors d’un point presse, affirmant que tout acte blessant les sentiments de la population suscite naturellement un rejet général de la société. Xie Tianyu, responsable de l’ambassade, a exprimé un sentiment similaire, réaffirmant que les supporters avaient besoin d’un temps de réflexion avant que la relation puisse être réparée.

La situation reste un casse-tête majeur pour le service marketing du Real Madrid, qui dépend traditionnellement du marché chinois pour une part substantielle de ses revenus commerciaux mondiaux. Malgré les excuses présentées par le joueur en plusieurs langues, le groupe audiovisuel public China Media Group ne s’est pas engagé sur une date de reprise des retransmissions en direct, comme il l’a indiqué à Dailysports.

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Incertitude sur la diffusion des matches du géant de la Liga

Les conséquences de cette suspension dépassent le seul Real Madrid et assombrissent la stratégie commerciale plus large de la Liga en Asie. Le championnat dispose actuellement d’accords de diffusion avec CCTV et Migu qui courent jusqu’à la saison 2029/30 et représenteraient environ 10 millions d’euros par an. Si d’autres matches sont réapparus ponctuellement sur certaines plateformes, l’exclusion des rencontres du Real Madrid est, elle, systématique. L’examen du match entre le Racing Santander et le Real Madrid montre qu’il était le seul à avoir été retiré du programme du week-end de Migu, ce qui indique une mesure ciblée contre le club. Ce retrait sélectif laisse penser que les autorités entendent maintenir la pression jusqu’à ce qu’elles estiment que les « sentiments du peuple » ont été suffisamment pris en compte.