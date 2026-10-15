Gianni Infantino pensait que le mot "désolé" refermerait la porte, mais celui-ci lui a ouvert les portes de l'enfer. Lors d'une réunion à huis clos où il a tenté de contenir la colère du Conseil de la FIFA, le président de l'instance internationale a présenté ses excuses pour le projet de vente de la Coupe du monde. Mais la réponse est venue, brutale et immédiate, du cœur de l'Europe : nous ne sommes pas convaincus, et vous n'êtes pas apte à continuer.

Gianni Infantino a présenté jeudi des excuses officielles au Conseil de la FIFA pour les erreurs qui ont entaché le projet controversé "FIFA Forward Enterprise" (FFE), abandonné par la suite.

Dans une vidéo, Infantino a déclaré : "Tout d'abord, je m'excuse pour les erreurs que nous avons commises dans le processus de communication et de consultation relatif au projet FIFA Forward Enterprise, qui ont eu de graves conséquences."

Il a ajouté, pour se défendre : "Mais il est important de rappeler qu'il s'agissait d'une simple proposition, et en aucun cas d'un accord définitif."

Le plan FFE visait à créer une société distincte chargée de gérer les intérêts commerciaux des compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde, et de céder une participation minoritaire à des investisseurs privés. Infantino avait justifié cette démarche en expliquant qu'elle devait apporter un financement supplémentaire aux 211 fédérations membres de la FIFA.









Le soutien africain ne suffit pas, l'Allemagne fait exploser le dossier

Alors qu'Infantino semblait bénéficier d'un soutien solide parmi les responsables africains au sein du Conseil, l'opposition des grandes fédérations européennes est restée claire et tranchée, selon "Reuters".

Le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, a créé la surprise en appelant à un "redémarrage complet" de la FIFA, affirmant que toute réforme est impossible tant qu'Infantino reste en place.

Neuendorf a déclaré sur un ton catégorique : "Avant toute chose, nous avons besoin de réformes, c'est un fait, et tout le monde le sait. L'ancienne administration doit être réformée, et tout le système de gouvernance doit être réformé. Mais je suis très clair sur ce point : ce n'est pas possible avec Gianni. Je pense donc que nous avons besoin d'un redémarrage complet, d'un redémarrage politique."

"Nous l'avons appris par les médias" : le scandale de la consultation

Neuendorf a révélé que les excuses d'Infantino n'étaient pas suffisamment sincères : "Je n'ai pas eu le sentiment que ces excuses portaient sur le projet FIFA Forward dans son ensemble. Mon impression a plutôt été qu'elles venaient simplement du fait qu'il ne l'avait pas soumis au Conseil et qu'il n'y avait associé personne."

Il a ajouté que les membres du Conseil avaient appris l'existence de ce projet sensible par les médias et non par la direction de la FIFA, et que des représentants d'autres confédérations continentales s'étaient également plaints de l'absence de consultation.

Il a conclu sa déclaration incendiaire : "S'agissant précisément du projet FIFA Forward, j'ai l'impression que ce point n'a pas été évoqué dans ses excuses."

Ces propos venus d'Allemagne confirment que la crise de confiance entre Infantino et les grandes nations européennes a atteint un point de non-retour, et que ses excuses n'ont été qu'une tentative vaine de sauver son avenir à la tête de la plus grande organisation du football mondial.



