L'équipe nationale américaine a pris un excellent départ dans la Coupe du monde 2026 en écrasant le Paraguay (4-1) ce samedi matin, heure de Greenwich, dans l'un des résultats les plus marquants de la première journée de la phase de groupes.

Avec cet écart de trois buts, les Américains ont égalé leur plus large victoire en Coupe du monde, une marque qu’ils n’avaient jamais dépassée.

Les États-Unis n’avaient connu qu’une seule fois un succès aussi large dans leur histoire en Coupe du monde, lors de l’édition inaugurale de 1930 : une victoire 3-0 contre la Belgique le 13 juillet, puis un 3-0 identique face au Paraguay le 17 juillet.

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Ce match a également marqué un nouveau record négatif pour la sélection paraguayenne, qui n’avait plus encaissé quatre buts en une seule rencontre de Coupe du monde depuis sa défaite contre la France (7-3) le 8 juin 1958, d’après le site français « Stats Foot ».

Les difficultés paraguayennes ne se sont pas arrêtées là, la sélection ayant ensuite aligné des performances décevantes lors de ses matchs d’ouverture en Coupe du monde.

Après sa défaite face aux États-Unis, son bilan se limite à une seule victoire en neuf matchs d’ouverture, pour quatre nuls et quatre défaites.

Son unique succès en match d’ouverture remonte au 4 juin 1986, face à l’Irak (1-0).