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Loai Mohamed
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Les États-Unis se retirent du Mondial des moins de 17 ans au Qatar à quelques jours du coup d'envoi de la compétition

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Les États-Unis ont décidé de se retirer de la Coupe du monde des moins de 17 ans, prévue au Qatar, en raison de craintes liées à la sécurité et à la situation sécuritaire dans la région, un coup dur pour le tournoi à quelques jours de son coup d'envoi.

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Selon un rapport publié par le réseau américain ESPN, la Fédération américaine de football a confirmé l'annulation du camp de préparation de sa sélection et de sa participation au tournoi, après en avoir informé les joueurs et le staff technique hier soir, mercredi, précisant que la sécurité des joueurs et des membres du staff demeurera la priorité absolue.

La Fédération a expliqué dans un message adressé aux joueurs : « Nous vous écrivons pour vous informer de la décision difficile d'annuler notre camp de préparation à la Coupe du monde ainsi que notre participation au tournoi. Nous sommes extrêmement fiers des préparatifs réalisés par nos joueurs et nos entraîneurs pour représenter les États-Unis à la Coupe du monde. »

Elle a ajouté : « Malheureusement, dans les circonstances actuelles, y compris l'avertissement de niveau trois du département d'État américain concernant les voyages au Qatar et les directives relatives au personnel de l'ambassade et à leurs familles, nous ne sommes plus en mesure de participer au tournoi. La sécurité de nos joueurs et de notre personnel restera toujours notre priorité absolue. »

Le département d'État américain avait émis le 23 octobre dernier un avertissement de niveau trois concernant les voyages au Qatar, appelant les citoyens américains à « reconsidérer tout voyage au Qatar en raison du risque d'éclatement d'un conflit armé ».

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Cet avertissement reposait, selon le rapport, sur des préoccupations sécuritaires liées aux développements dans la région, parmi lesquels des attaques menées par les Houthis soutenus par l'Iran en Arabie saoudite.

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D'après des sources américaines, la décision de la Fédération est intervenue après des consultations avec les autorités sécuritaires et le département d'État, dans le cadre d'une évaluation continue de la situation dans la région.

La Fédération avait transféré le camp de préparation de la sélection, par mesure de précaution, du Qatar vers le centre d'entraînement national près d'Atlanta.

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Les États-Unis se préparaient à affronter le Monténégro

La sélection américaine avait annoncé la semaine dernière sa liste de 21 joueurs pour participer à la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar, qui débute le 19 novembre en cours et se poursuit jusqu'au 13 décembre prochain, avec la participation de 48 sélections.

Les États-Unis se préparaient à disputer leur premier match face au Monténégro le 21 novembre en cours, avant d'affronter le Chili et l'Algérie dans le cadre du groupe 7, conformément au calendrier du tournoi.

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Cette décision intervient quelques jours avant le début du tournoi, alors que les États-Unis avaient participé à la précédente édition, également organisée au Qatar, mais avaient quitté la compétition dès les seizièmes de finale.

La Fédération internationale de football « FIFA » avait décidé en 2024 que le Qatar accueillerait la Coupe du monde des moins de 17 ans chaque année durant la période allant de 2025 à 2029, l'édition 2026 représentant la deuxième organisation du tournoi dans ce pays du Golfe.

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La FIFA n'a pas encore annoncé dans l'immédiat les détails de la prochaine étape concernant la participation des États-Unis ou la sélection qui pourrait les remplacer.

Par ailleurs, Gianni Infantino, président de la FIFA, s'apprête à se rendre au Qatar aujourd'hui jeudi pour inspecter les préparatifs en vue de l'accueil de l'édition de cette année du tournoi.

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Le comité local d'organisation a indiqué dans un communiqué officiel qu'Infantino effectuera une visite d'inspection du complexe des compétitions à « Aspire Zone » en présence d'un certain nombre de hauts responsables, dans le cadre de l'examen de l'état de préparation des stades, des installations et des infrastructures dédiées à l'accueil du tournoi, et pour prendre connaissance des derniers préparatifs et aménagements opérationnels, avant le début du tournoi.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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