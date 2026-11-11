Les États-Unis se retirent de la Coupe du monde U17 au Qatar à seulement huit jours du coup d’envoi, sur fond d’inquiétudes concernant la sécurité au Moyen-Orient

Partager Suivez GOAL sur Google

Les États-Unis se sont retirés de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar huit jours seulement avant le début du tournoi. US Soccer invoque des craintes pour la sécurité des joueurs et du personnel. La fédération s’est appuyée sur un avis aux voyageurs du département d’État américain mettant en garde contre un risque de conflit armé. Ce retrait tardif pourrait désormais lui valoir une amende de la FIFA.

Publicité

Les États-Unis se retirent de la Coupe du monde U17 pour des raisons de sécurité

L’équipe masculine des moins de 17 ans des États-Unis ne se rendra finalement pas à Doha. US Soccer a informé les joueurs que la fédération avait annulé leur stage de préparation ainsi que leur participation à la Coupe du monde, qui débute le 19 novembre.

Dans une lettre consultée par l’AFP, la fédération fait référence à l’avis aux voyageurs de niveau 3 émis par le département d’État américain pour le Qatar. Celui-ci encourage les citoyens américains à reconsidérer tout voyage dans le pays « en raison du risque de conflit armé » et demande aux employés du gouvernement d’obtenir une autorisation spéciale pour s’y rendre.

Une lettre de US Soccer explique cette décision difficile

« Nous vous écrivons pour vous informer de la difficile décision d’annuler notre stage de préparation à la Coupe du monde et notre participation prévue à la compétition », peut-on lire dans la lettre. « Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par nos joueurs et nos entraîneurs pour représenter les États-Unis à la Coupe du monde. »

« Malheureusement, compte tenu des circonstances actuelles, notamment de l’avis aux voyageurs de niveau 3 émis par le département d’État américain pour le Qatar et des directives connexes concernant le personnel de l’ambassade et leurs familles, nous ne sommes plus en mesure de participer au tournoi. Le bien-être de nos joueurs et de notre personnel sera toujours notre priorité absolue. » La lettre ajoute : « Nous vous remercions sincèrement de votre engagement envers US Soccer et partageons votre déception face à ces circonstances. »

Publicité Publicité

Les États-Unis risquent une amende de la FIFA pour ce retrait tardif

Un porte-parole de US Soccer a indiqué que la fédération ne détaillerait pas les raisons qui l’ont conduite à prendre cette décision, tandis que, selon les informations du Guardian, la FIFA a été informée mercredi. Le règlement de la FIFA prévoit que les nations qualifiées doivent participer au tournoi sous peine d’amende. Un retrait dans les 30 jours précédant le début de la compétition entraîne une amende de 20 000 CHF (environ 24 000 $). La FIFA a été sollicitée pour réagir.

Related Topics

Prochains matchs USA Coupe du monde M17 09:30 MNE

Le conflit au Moyen-Orient, qui a commencé en février avec des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, a déjà perturbé plusieurs événements : la Coupe d’Asie 2027 a été reportée de près d’un an et la course de Formule 1 de Djeddah a été annulée.

Quelle suite pour la Coupe du monde U17 ?

Le tournoi doit toujours débuter à Doha le 19 novembre, avec 48 équipes participantes. Les États-Unis avaient été placés dans le groupe J aux côtés du Monténégro, de l’Algérie et du Chili. Leur effectif comptait plusieurs jeunes joueurs prometteurs évoluant dans des clubs de MLS et à l’étranger.

Publicité

Le Qatar accueille pendant cinq années consécutives cette compétition, devenue annuelle l’an dernier.