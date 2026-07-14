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Les États-Unis se heurtent à la colère des supporters de la Coupe du monde : la FIFA a d'autres priorités

France
Angleterre
Coupe du monde
France vs Espagne
Espagne
Angleterre vs Argentine
Argentine
France
Angleterre
Espagne
É.-U.
Argentine

Le calendrier des demi-finales provoque l’ire des supporters.

La Fédération internationale de football (FIFA) a justifié sa décision d'organiser les deux demi-finales de la Coupe du monde 2026 à 15 heures, heure locale aux États-Unis, malgré les critiques de nombreux supporters estimant cet horaire défavorable pour le public américain au profit de l'Europe.

Les États-Unis accueilleront les quatre dernières rencontres de la compétition : la France défiera l’Espagne à Dallas, puis l’Angleterre croisera l’Argentine à Atlanta, avec l’ambition d’atteindre la finale pour la première fois depuis 1966. Les « Three Lions » ont d’ailleurs reçu un coup de pouce psychologique avec le retour à plein régime d’un de leurs joueurs.

Contrairement aux rencontres précédentes de la phase à élimination directe, disputées en soirée et obligeant les téléspectateurs européens à veiller tard, les demi-finales et la finale sont programmées plus tôt pour convenir aux supporters d’Amérique du Nord et du Sud.

Manolo Zuberia, responsable en chef de la Coupe du monde aux États-Unis, a justifié ce choix en expliquant que plusieurs paramètres avaient été pesés : « Les conditions météorologiques dans les villes hôtes, le décalage horaire avec les pays participants, le temps de récupération des joueurs et les horaires de voyage : nous avons essayé de trouver le meilleur équilibre possible. »

Il a ajouté que la FIFA estimait que l’accessibilité mondiale de ces rencontres à la télévision primait sur la commodité locale, d’autant plus qu’elles devraient figurer parmi les plus regardées de l’histoire de la télévision. 

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« Plus il y a de supporters à travers le monde, mieux c’est pour le football », a-t-il ajouté.

Ces explications n’ont pas convaincu les supporters américains, qui estiment ces horaires « ridicules » car ils coïncident avec les heures de travail en milieu de semaine. La finale, programmée dimanche à la même heure (15 h), suscite elle aussi des critiques.

Trois sélections européennes – l’Espagne, la France et l’Angleterre – défieront l’Argentine, tenante du titre, en demi-finales. Certains supporters s’interrogent sur la raison pour laquelle les horaires n’ont pas été légèrement repoussés, affirmant que les fans regarderaient les matchs quelle que soit l’heure.

La Coupe du monde s’achève cette semaine : le président américain Donald Trump assistera à la finale au MetLife Stadium (New Jersey), et le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé qu’il brandira le trophée avant de le remettre à l’équipe victorieuse.

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