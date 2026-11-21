Partager Suivez GOAL sur Google

Les organisateurs finalisent un projet visant à organiser la Copa América 2028 aux États-Unis, et une annonce officielle est attendue prochainement. Ce serait la deuxième édition consécutive de la principale compétition internationale sud-américaine disputée sur le sol américain.

Publicité

Les confédérations finalisent leurs discussions sur l’organisation du tournoi

Selon The Athletic, toutes les parties s’attendent désormais à ce que la compétition revienne aux États-Unis en 2028, après de longues discussions entre la CONMEBOL et la CONCACAF entamées en décembre 2025. Des sources anonymes ont confirmé que le choix du pays hôte n’était pas encore arrêté, tandis que la publication brésilienne Globo a également rapporté vendredi soir qu’une annonce était imminente. Si ce choix est confirmé, les États-Unis auront accueilli trois des cinq éditions disputées entre 2016 et 2028.

Le succès commercial l’emporte sur les controverses précédentes

Lorsque les deux confédérations ont organisé conjointement le tournoi de 2024, les dix nations sud-américaines ont été rejointes par six invités de la CONCACAF : les États-Unis, le Mexique, le Canada, le Panama, le Costa Rica et la Jamaïque. Plus de 1,5 million de spectateurs ont assisté à cette édition réunissant 16 équipes, qui a généré la majeure partie des 319 millions de dollars de recettes tirées par la CONMEBOL des compétitions entre sélections nationales cette année-là.

L’édition 2024 a toutefois aussi suscité des critiques. Joueurs et entraîneurs ont dénoncé l’état des surfaces de jeu dans les stades, tandis que la finale remportée 1-0 par l’Argentine contre la Colombie au Hard Rock Stadium de Miami a commencé avec environ 80 minutes de retard en raison de problèmes de foule présentant un danger. Le pays hôte a également été éliminé dès la phase de groupes, ce qui a entraîné le remplacement de Gregg Berhalter par Mauricio Pochettino. Ce dernier a dirigé l’équipe lors de la Coupe du monde avant de rejoindre Manchester United .

Un calendrier chargé à prendre en compte pour l’été

Selon le rapport, les nations de la CONCACAF disposeront à nouveau d’une voie de qualification en 2028, même si le nombre exact de places et les modalités de qualification restent à préciser. La programmation demandera une coordination minutieuse, car Los Angeles accueillera les Jeux olympiques d’été à partir du 14 juillet 2028, date à laquelle s’était jouée la finale de 2024. La sélection américaine de football doit y participer sous la direction de Steve Cherundolo.

Publicité Publicité

Les conflits avec le calendrier des championnats nationaux devraient toutefois être évités, puisque la Major League Soccer adoptera un calendrier de type européen à partir de la saison 2027-2028, avec des saisons qui se termineront fin mai. Le tournoi prolongerait une série remarquable de grands événements aux États-Unis, après la Coupe du monde des clubs 2025, la Coupe du monde 2026 et une candidature commune avec le Mexique, la Jamaïque et le Costa Rica pour accueillir la Coupe du monde féminine 2031.

La décision des confédérations reste à officialiser

La confirmation officielle du pays hôte de l’édition 2028 est attendue prochainement, même si un attaché de presse de la CONMEBOL a indiqué qu’aucune déclaration officielle n’avait encore été reçue et que la CONCACAF a refusé de commenter. Par ailleurs, le conseil de la CONMEBOL s’est réuni vendredi pour réaffirmer son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, en vue des prochaines élections. La candidature commune pour accueillir la Coupe du monde féminine 2031 sera elle aussi officiellement confirmée la semaine prochaine.