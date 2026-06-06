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Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx
Jeroen van Poppel

Traduit par

Les États-Unis prennent des mesures répressives à l’encontre des joueurs iraniens

Iran vs Nouvelle-Zélande
Iran
Nouvelle-Zélande
Coupe du monde

L'équipe nationale iranienne sera soumise à des restrictions de déplacement exceptionnelles pendant la Coupe du monde. Selon l'ambassadeur iranien au Mexique, l'équipe ne sera autorisée à entrer aux États-Unis que pour une durée limitée afin d'y disputer ses matchs et devra repartir immédiatement après.

En raison des tensions persistantes au Moyen-Orient, la sélection a décidé de rester au Mexique pendant toute la durée de la Coupe du monde. Initialement, elle devait effectuer un stage d’entraînement en Arizona, mais ce plan a été annulé. L’équipe est attendue dimanche au Mexique.

Concrètement, les joueurs et le staff pourront entrer aux États-Unis le matin des matchs, puis doivent regagner immédiatement le Mexique. L’équipe ne disposera donc pas de camp de base permanent sur le sol américain durant la compétition.

Outre ces contraintes logistiques, la délégation iranienne a dû affronter l’incertitude liée aux visas : pendant plusieurs semaines, rien n’indiquait que l’ensemble du groupe obtiendrait l’autorisation d’entrer aux États-Unis pour ses matchs de Coupe du monde.

Vendredi, la Fédération a confirmé que l’ensemble des joueurs disposait d’un visa valide, garantissant ainsi la présence de l’équipe pour ses matchs de groupe sur sol américain.

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Toutefois, douze membres du staff, dont le manager, des représentants du ministère des Affaires étrangères et l’attaché de presse, n’ont pas encore obtenu leurs visas.

Ils accompagneront tout de même la délégation à Tijuana dans l’espoir de déposer une nouvelle demande depuis cette ville frontalière mexicaine.

L’Iran débutera la Coupe du monde le 15 juin face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, avant d’affronter la Belgique le 21 juin, toujours à L.A., puis l’Égypte le 26 juin à Seattle.

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