Le sélectionneur Michael Reiziger a retenu pas moins de huit joueurs de l’AZ dans sa sélection des Pays-Bas Espoirs. L’entraîneur Leeroy Echteld se réjouit pour ses joueurs et se montre particulièrement élogieux envers ses gardiens.

Wouter Goes, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Dave Kwakman, Kees Smit, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten et Ayoub Oufkir font partie des Pays-Bas Espoirs, qui attendent des duels cruciaux de qualification à l’Euro contre la Norvège, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine.

Echteld voit dans la confiance de Reiziger une belle reconnaissance du développement que connaissent ses joueurs. « Ce sont évidemment des joueurs talentueux qui évoluent déjà au niveau de l’Eredivisie et qui y sont également performants », déclare le technicien.

L’entraîneur est régulièrement en contact avec le staff des Pays-Bas Espoirs et avec le sélectionneur Reiziger en particulier. « Je serai simplement en contact avec Michael pour parler de la situation de ces joueurs. »

La convocation d’Owusu-Oduro est quelque peu surprenante, puisqu’il a perdu sa place de titulaire au profit de Jari De Busser. « Je pense que Rome-Jayden est l’un des meilleurs jeunes gardiens des Pays-Bas », explique Echteld. « Je ne l’avais pas vu aussi bon que maintenant sur la période récente. »

« Il se bat pour sa place ici et il fait tout à l’entraînement pour devenir toujours meilleur », raconte l’Amstellodamois, qui continue pour l’instant de faire confiance à De Busser. Le Belge a été appelé vendredi pour la première fois en équipe nationale par le sélectionneur Mark van Bommel.

De Busser pourra se mesurer à l’entraînement lors de la prochaine trêve internationale à Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) et Mike Penders (Chelsea). « Jari traverse lui aussi une bonne période. Il progresse un peu plus à chaque fois. Fantastique pour lui », conclut Echteld.



