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Les Espoirs néerlandais se sont qualifiés mardi de justesse pour l’Euro U21, prévu l’été prochain en Serbie et en Albanie. Mercredi, l’UEFA a dévoilé la composition définitive des chapeaux pour le tirage au sort, qui aura lieu le jeudi 26 novembre au Sava Congress Center, dans la capitale serbe, Belgrade.

Sur la base du coefficient des sélections nationales des moins de 21 ans, les Espoirs néerlandais ont été placés dans le chapeau 2. L’équipe du sélectionneur Michael Reiziger y côtoie les Espoirs français, italiens et croates, qu’elle évitera donc à coup sûr lors de la phase de groupes du tournoi.

Sans surprise, les équipes les plus fortes sur le papier figurent dans le chapeau 1 : l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal. Le chapeau 3 comprend la Finlande, la Grèce, la Norvège et la Pologne, tandis que l’Albanie, la Belgique, la Serbie et la Tchéquie composent le chapeau 4.

Le tournoi débutera le 16 juin et s’achèvera le 3 juillet. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Outre le titre européen, trois billets pour les Jeux olympiques de Los Angeles (2028) seront en jeu. Les équipes disputant la petite finale auront donc, elles aussi, encore beaucoup à jouer.

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Reiziger et ses joueurs espéreront probablement éviter la Norvège, placée dans le chapeau 3. Les Scandinaves ont terminé nettement devant les Pays-Bas dans leur groupe de qualification, contraignant l’équipe de Reiziger à passer par les barrages pour accéder au tournoi en Europe de l’Est. L’Angleterre a remporté les deux derniers Euros, en 2025 et en 2023.

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Chapeau 1 : Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal

Chapeau 2 : France, Italie, Croatie, Pays-Bas

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Chapeau 3 : Finlande, Grèce, Norvège, Pologne

Chapeau 4 : Albanie, Belgique, Serbie, Tchéquie