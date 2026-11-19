Partager Suivez GOAL sur Google

Christian Pulisic a été salué pour ses « épaules solides » et sa « peau dure ». Surnommé « Captain America », il assume avec brio son rôle de figure de proue du football aux États-Unis depuis un certain temps. L’ancien attaquant de l’AC Milan Mark Hateley explique à GOAL pourquoi l’actuel joueur du club milanais mérite tant d’éloges, sur le terrain comme en dehors.

Publicité

Au plus haut niveau en Allemagne, en Angleterre et en Italie

La carrière de Pulisic aurait facilement pu prendre une autre tournure. Révélé à l’adolescence comme un prodige, il aurait pu se laisser griser par l’engouement autour de lui ou, à l’inverse, fuir complètement les projecteurs et voir ses débuts prometteurs rester sans suite.

Il a évolué au plus haut niveau en Allemagne, en Angleterre et en Italie avec le Borussia Dortmund, Chelsea et l’AC Milan. Lors de son passage à Stamford Bridge, il a remporté la Ligue des champions en entrant dans l’histoire.

À l’approche des 100 sélections avec les États-Unis

Il a établi des records personnels en Serie A , tout en représentant son pays lors de deux Coupes du monde. Il compte désormais 92 sélections en équipe première, et ce total continue de grimper : la barre symbolique des 100 est à sa portée.

Le sympathique joueur de 28 ans, qui n’a jamais particulièrement recherché les caméras, s’est rarement plaint d’être le visage du football américain . Il a toujours tout donné pour la sélection des États-Unis, même quand sa forme ou sa condition physique lui faisaient défaut.

Publicité Publicité

La pression et les attentes assumées

Il mérite énormément de crédit pour cela et semble avoir fait le bon choix de carrière en signant un nouveau contrat à l’AC Milan . Interrogé sur les pressions auxquelles Pulisic fait face, sur le terrain comme en dehors, Hateley, ancien joueur de l’AC Milan qui s’exprimait en partenariat avec London.Bet, a déclaré à GOAL : « Il est un brillant exemple du footballeur moderne.

Related Topics

« Pour faire ce qu’il a fait pour les États-Unis d’Amérique, il faut avoir les épaules solides. Il faut tout cela, mais aussi avoir la peau dure. Les critiques fusent de toutes parts, si je puis dire.

« On voit aussi que le fait d’avoir de jeunes joueurs autour de soi aide. Je pense que les États-Unis en ont beaucoup. Mais Pulisic, en club, a été sensationnel.

Publicité

« C’est l’un de ces joueurs, comme [Granit] Xhaka, qui est parti à Sunderland. Le genre de joueur qu’un grand club voudrait recruter pour un an ou deux afin de vraiment accomplir quelque chose. Je ne peux vraiment pas en dire assez de bien. Il a les épaules solides et c’est un joueur très intelligent. »

Un nouveau contrat signé à San Siro

Pulisic avait suscité de nombreuses rumeurs de transfert avant de signer un nouveau contrat à San Siro jusqu’en 2031. Son compatriote Brad Friedel se réjouit de voir le natif de Pennsylvanie privilégier la stabilité et la continuité après la première période éprouvante de sa carrière relativement réussie .

Publicité

L’ancien gardien de la sélection américaine a récemment confié à GOAL : « Il a vécu une année difficile l’an dernier. Pendant et après la Coupe du monde, je pense que, pour la première fois de sa carrière, il a essuyé beaucoup de critiques aux États-Unis. Je pense qu’il s’est un peu éloigné des projecteurs, pour ainsi dire.

« Il semble s’être simplement remis au travail à l’entraînement. Depuis un mois ou deux, on dirait qu’il commence à retrouver sa forme. Peut-être avait-il simplement besoin de prendre un peu de recul et de retrouver le plaisir de vivre et de jouer au football.

Publicité

« Je dirais probablement que signer un contrat là où il est heureux était une décision intelligente et une bonne chose pour lui. Ce n’est jamais agréable, pour un joueur, de recevoir autant de critiques que lui, mais c’est le sport. Espérons qu’il continue à retrouver sa forme, qu’il réussisse très bien à l’AC Milan et qu’il joue comme nous savons qu’il en est capable. »

Retour en club après la trêve internationale

Pulisic a marqué pour les États-Unis lors de la dernière trêve internationale, trouvant le chemin des filets dans les deux manches d’un quart de finale de Ligue des nations de la CONCACAF remporté face à Haïti . Mauricio Pochettino, en partance pour Manchester United, a quitté son poste de sélectionneur sur une large victoire, 8-0 sur l’ensemble des deux matches.

Publicité

L’AC Milan, quatrième de Serie A à cinq points du leader, la Lazio, après 11 journées, reprendra la compétition dimanche en recevant Frosinone. Pulisic a inscrit trois buts lors de ses cinq derniers matches avec l’AC Milan.