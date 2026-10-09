L'affaire des accusations financières visant Manchester City a divisé les entraîneurs de Premier League, après que plusieurs d'entre eux ont commenté les développements du dossier lors des conférences de presse, ce vendredi, avant les rencontres de la prochaine journée, alors que les interrogations se poursuivent quant au sort de l'affaire et à ses répercussions possibles sur la compétition.

Les déclarations des entraîneurs ont oscillé entre la réserve dans l'attente de la décision finale, la critique de la longueur des procédures et la demande d'un règlement rapide du dossier, après des rapports faisant état de la condamnation du club dans les 115 accusations liées à de prétendues infractions financières étalées sur 9 saisons, alors que les procédures judiciaires relatives à l'affaire se poursuivent.

Andoni Iraola, ancien entraîneur de Bournemouth et actuel entraîneur de Liverpool, s'est montré prudent dans ses commentaires sur l'affaire, affirmant que l'absence d'une vision complète rend tout jugement injuste, et que la commission compétente est la mieux placée pour apporter des réponses, après le long temps qu'elle a consacré à l'étude du dossier.

Iraola a déclaré que l'incertitude ne sert aucune partie, insistant sur la nécessité de faire preuve de patience et d'attendre les conclusions des procédures. Il a également souligné que la difficulté de la rencontre à venir face à Manchester City amènera les joueurs à concentrer leur attention sur le terrain, loin du vacarme entourant l'affaire.

De son côté, Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, a préféré se tenir à l'écart de la polémique, affirmant que son équipe ne dispose pas d'informations suffisantes sur l'affaire, et que la priorité est de se concentrer sur les choses que l'on peut maîtriser au sein du club, tout en respectant le déroulement des procédures.

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En revanche, David Moyes, entraîneur d'Everton, s'est montré plus critique quant à la longueur du dossier, évoquant les sanctions subies par son club avec un retrait de 8 points lors de la saison 2023-2024 en raison d'infractions aux règles de rentabilité et de durabilité.

Moyes a déclaré avoir du mal à comprendre que d'autres affaires se poursuivent depuis près de 10 ans sans être tranchées, malgré les sanctions infligées à des clubs sur des périodes plus courtes. Dans le même temps, il a salué la contribution technique de Manchester City, estimant que son style de jeu, ainsi que les entraîneurs et les joueurs qui s'y sont succédé, ont contribué à élever le niveau de la Premier League.

Pour sa part, Michael Carrick, entraîneur de Manchester United, a qualifié l'affaire de situation exceptionnelle au vu de l'envergure du club et de son influence, réclamant davantage de clarté sur l'issue des choses.

Il a indiqué que le dossier a laissé une empreinte personnelle sur lui au fil du temps, dans un contexte d'interrogations sur l'éventualité de revenir sur certains titres remportés par City au détriment de ses concurrents.

Quant à Oliver Glasner, entraîneur de Nottingham Forest, il s'en est tenu à l'attente de la décision finale, soulignant l'existence d'un appel en cours d'examen, et affirmant que la justice exige de sanctionner celui dont la fraude est avérée et de ne pas sanctionner celui qui n'a commis aucune infraction. Il a également appelé à un règlement rapide de l'affaire afin de préserver l'intégrité de la compétition et la réputation de la Premier League.

Ces déclarations reflètent la pression croissante en faveur de la clôture de l'une des affaires les plus controversées du football anglais, tandis que le sort des accusations et des sanctions éventuelles demeure lié au parcours judiciaire et aux décisions finales émanant des instances compétentes.