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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Les ennuis ne viennent jamais seuls : Ayman Hussein accroît les difficultés de l’Irak face à la France

France vs Irak
France
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Coupe du monde
A. Hussein
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É.-U.

À peine douze minutes après l’ouverture du score de Mbappé

L'attaquant irakien Ayman Hussein a accentué les problèmes de sa sélection lors de la rencontre face à la France, disputée tôt ce mardi matin, pour le compte de la deuxième journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

Le buteur s’est blessé dès l’entame de la rencontre et a cédé sa place à Ali Al-Hammadi à la 26^e minute.

Cette blessure est intervenue seulement douze minutes après l’ouverture du score de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus et star du Real Madrid, auteur d’une frappe fulgurante depuis l’extérieur de la surface de réparation.

Considéré comme l’un des fers de lance des « Lions de Mésopotamie », Hussein avait déjà ouvert son compteur but dans cette Coupe du monde en réduisant le score lors de la défaite 4-1 contre la Norvège au premier tour.

Les Lions de la Teranga affronteront l’Irak lors de la troisième journée, vendredi prochain, dans un match où les coéquipiers d’Hussein viseront un exploit : une qualification historique pour les seizièmes de finale.

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