Les éminents clubs d’Italie, d’Espagne et du Portugal sont déterminés à recruter au FC Utrecht

Plusieurs clubs de premier plan en Espagne, en Italie et au Portugal s’intéressent de près à Yannick Boerleider. Le gardien de but du FC Utrecht a récemment brillé lors de l’Algarve Elite Cup, selon Matteo Moretto du journal Marca.

Le gardien évolue actuellement au sein de l’équipe U17 du FC Utrecht, où il s’est déjà illustré lors de l’Algarve Cup en novembre dernier.

Dans un groupe comprenant Benfica, North York et HIK Hellerup, les U17 utrechtois ont terminé 2es ; puis, face à l’Atlético Madrid et au FC Porto, ils ont pris la 3e place.

Depuis cette année, Boerleider est également international U17 du Suriname. Son physique impressionnant a particulièrement retenu l’attention des recruteurs des grands clubs.