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Les éminents clubs d’Italie, d’Espagne et du Portugal lorgnent sur les talents du FC Utrecht

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Utrecht

Des clubs de premier plan en Espagne, en Italie et au Portugal s’intéressent de près à Yannick Boerleider. Le gardien de but du FC Utrecht a récemment brillé lors de l’Algarve Elite Cup, selon Matteo Moretto du journal Marca.

Le gardien, qui évolue actuellement avec les U17 du FC Utrecht, a brillé lors de l’Algarve Cup en novembre dernier.

Dans un groupe comprenant Benfica, North York et HIK Hellerup, les U17 utrechtois ont terminé 2es. Puis, face à l’Atlético Madrid et au FC Porto, ils ont pris la 3e place.

Depuis cette année, Boerleider est également international avec les moins de 17 ans du Suriname.

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