Les éclats de la bombe Mbappé frappent les caisses du Real : la colère de la Chine fait subir de lourdes pertes financières au Real Madrid

Les retombées de la crise dans laquelle s'est retrouvé impliqué le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, ne se sont pas arrêtées au seul joueur, mais se sont étendues à d'autres parties.

Une vidéo qui a circulé, montrant Mbappé en train de plaisanter au sujet du défunt dirigeant chinois Mao Zedong, a provoqué une vague de colère massive en Chine, au milieu d'accusations selon lesquelles il aurait offensé le sentiment national et dépassé les limites acceptables dans le traitement des symboles historiques.

Mbappé a présenté ses excuses pour ce qui s'est passé, tout comme Javier Tebas, le président de la Liga, cette dernière subissant elle aussi d'importants dommages collatéraux après que la chaîne chinoise CCTV a suspendu la diffusion du championnat espagnol et des matches auxquels participe l'attaquant du Real Madrid.

Mbappé a signé un contrat historique avec le Real Madrid, conservant environ 80 % des revenus de ses droits à l'image.

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Selon le magazine Forbes, l'attaquant gagne environ 100 millions d'euros par an, dont 30 millions d'euros issus de contrats de parrainage.

Plusieurs entreprises chinoises, parmi lesquelles le groupe de boissons Dongpeng et les deux sociétés laitières Mengniu et Milkground, ont annoncé la fin de leurs partenariats commerciaux avec le joueur du Real Madrid, de sorte que le club est susceptible de perdre sa part des bénéfices.

Pour autant, la crise en cours, en attendant que l'on évalue l'impact complet des excuses de Kylian, nuit également au Real Madrid sur son marché intérieur en Chine. La part des ventes des produits internationaux du club en Chine se situe en effet entre 10 et 15 %, et le maillot de Kylian est le produit le plus vendu.

Des campagnes ont été lancées sur les principaux forums de football chinois, comme Dongqiudi, refusant ouvertement d'acheter les produits officiels de Mbappé.

La plateforme chinoise RedNote a également commencé à retirer le contenu lié à l'attaquant du Real Madrid, avec lequel elle était liée par des accords de coopération et des campagnes publicitaires.

Il est par ailleurs difficile d'estimer l'impact de ces campagnes sur les consommateurs chinois, comme c'est le cas en Espagne, où les consommateurs affluent eux aussi vers le stade Santiago-Bernabéu pour acheter le maillot de l'attaquant.

La suspension de la diffusion des matches de la Liga par la principale chaîne de télévision publique affecte également le Real Madrid. Les revenus du championnat vont diminuer, ce qui se traduira par une baisse des allocations destinées aux clubs de première et de deuxième division.

De plus, les revenus de chaque club dépendent de son taux d'audience, et le Real Madrid a dépassé le Barça en matière de recettes la saison dernière.

La Liga a distribué 1,432 milliard d'euros, et le Real Madrid avait perçu environ 160 millions d'euros de cette somme, un chiffre qui va désormais baisser de manière notable.