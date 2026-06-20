Les doutes s'accumulent… Communiqué officiel de la Fédération brésilienne concernant la blessure de Rafinha

La sélection brésilienne a connu un coup dur lors de son match contre Haïti dans le cadre de la Coupe du monde 2026, après que sa star Raphinha a dû quitter le terrain prématurément en raison d’une blessure musculaire qui a inquiété le staff technique dirigé par l’Italien Carlo Ancelotti.

Juste avant la mi-temps, l’ailier s’est effondré sur la pelouse après avoir ressenti une vive douleur à l’arrière de la cuisse droite, signalant immédiatement son intention de sortir.

Plusieurs de ses coéquipiers se sont aussitôt inquétés, tandis que le staff technique a immédiatement lancé l’échauffement de Ryan, finalement entré en jeu pour le remplacer.

Les caméras ont capté une mine contrariée et inquiète, malgré le fait qu’il ait quitté la pelouse par ses propres moyens, ce qui alimente les craintes quant à une éventuelle absence lors des prochaines rencontres.

Indispensable dans le système offensif d’Ancelotti, le joueur du Bayern Munich est l’un des piliers de la Seleção, ce qui a immédiatement fait de cette blessure le principal sujet d’inquiétude, malgré la nette domination brésilienne.

Après la rencontre, la Confédération brésilienne de football a diffusé un communiqué officiel dévoilant le diagnostic préliminaire.

Selon le journal espagnol Marca, le communiqué indiquait : « Il a ressenti une douleur au muscle ischio-jambier droit au cours de la première mi-temps du match contre Haïti. Le joueur a déjà entamé un programme de soins et fera l’objet d’une réévaluation. Nous vous communiquerons davantage d’informations dès qu’elles seront disponibles. »

De nouveaux examens sont prévus dans les prochaines heures pour déterminer la nature et la gravité de la lésion, et l’inquiétude gagne le camp brésilien quant à la suite de sa participation.

Sa présence lors des prochaines rencontres reste donc en suspens, et le staff médical, conscient de son poids stratégique dans la course au titre mondial 2026, surveille la situation de très près.

La Seleção affrontera l’Écosse jeudi matin, lors de la 3ᵉ journée du groupe C, avec l’objectif d’assurer sa qualification.

Avec quatre points au compteur, la Seleção occupe actuellement la première place du groupe, devant le Maroc à la différence de buts.

Un simple point face à l’Écosse suffirait à la Seleção pour valider son billet pour les seizièmes de finale.