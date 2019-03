Les doutes autour de lui, son transfert au Bayern, les Bleus... : Pavard se confie

Alors qu'il rejoindra le Bayern Munich au terme de la saison, Benjamin Pavard s'est confié dans un entretien accordé à Téléfoot.

Son départ au Bayern : "Certains supporters ne comprennent pas parce que le Bayern est un club ennemi. Ils étaient en colère contre moi, mais au fond ils savent que c'était la meilleure opportunité. Le Bayern, ça ne se refuse pas. Pour moi, c'est le meilleur club de Bundesliga, l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur. J'ai toujours cru en moi, j'ai confiance en mes qualités."

Les doutes sur lui : "Ce sont les gens qui doutent de moi, pas moi. Je ne suis pas un tricheur, je veux montrer qu'il ne faut pas douter de moi et que je vais répondre présent."

Lucas Hernandez : "J'espère qu'il va venir parce que c'est un très bon pote et un footballeur qui a un très gros potentiel. Il l'a montré en club et à la Coupe du monde. Je lui envoie quelques messages. Ce serait une très bonne chose pour Munich."

#Téléfoot@BenPavard28 : "Pour moi le Bayern est la meilleure opportunité et ça ne se refuse pas. C'est un club qui gagne beaucoup de titres. Pour moi, c'était le Bayern et rien d'autre !" pic.twitter.com/btN0hnpaGx — Téléfoot (@telefoot_TF1) 3 mars 2019

Florian Thauvin : "Je suis très proche d'eux et ça me ferait très plaisir. Si Munich me posait des questions sur eux, je ne dirais que du bien."

L'équipe de France : "Je suis à la disposition du coach. S'il me met en défense centrale, je vais me donner à fond. S'il me met à droite, pareil. Je vais tout faire pour être dans la liste en mars."