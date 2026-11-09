Le club mauritanien des Douanes a tourné la page de son litige juridique avec le Hafia FC de Conakry (Guinée), après avoir obtenu une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) rejetant l'appel de son adversaire et confirmant la décision de la Confédération africaine de football (CAF) relative à la reprogrammation du match retour entre les deux équipes, disputé au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.

Le club mauritanien a annoncé, dans un communiqué officiel publié ce lundi, le prononcé de la décision du TAS rejetant l'appel déposé par le Hafia FC de Conakry le 8 octobre 2026, et confirmant la décision de la commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF, rendue le 14 septembre dernier, qui avait considéré l'impossibilité de disputer le match comme un cas de force majeure et acté sa reprogrammation.

Les Douanes ont assuré que cette décision leur accorde le droit de se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la compétition au titre de la saison 2026-2027, afin d'y affronter le CR Belouizdad (Algérie).

Les détails de cette crise remontent à l'impossibilité pour la délégation des Douanes de se rendre à Conakry, la capitale guinéenne, pour disputer le match retour, initialement prévu le 11 septembre dernier, en raison d'un accident survenu à l'avion qui devait transporter l'équipe, ce qui a conduit la CAF à considérer l'événement comme un cas de force majeure et à décider de faire rejouer le match.

La rencontre a finalement eu lieu le 19 septembre et s'est soldée par une victoire des Douanes sur le score d'un but à zéro, le club mauritanien décrochant ainsi son billet pour la suite de la compétition avec un cumul de 3-2 sur les deux matches, après le match aller disputé à Nouakchott qui s'était achevé sur un nul 2-2.

Mais le Hafia FC de Conakry a refusé cette décision, estimant que l'absence de son adversaire n'était pas le résultat d'un cas de force majeure, mais bien de défaillances organisationnelles, et a interjeté appel devant le Tribunal arbitral du sport, lequel a décidé, le 16 octobre dernier, de reporter provisoirement la confrontation entre les Douanes et le CR Belouizdad, dans l'attente du règlement du litige.

Avec le prononcé de la décision définitive rejetant le recours, la controverse juridique a été tranchée en faveur du club mauritanien, dont la qualification pour le tour suivant est désormais confirmée, ouvrant la voie à sa confrontation attendue face au CR Belouizdad.