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Après Uli Hoeneß et Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge a lui aussi mis en cause Jamal Musiala, autrefois tant loué. Son interview tombe au mauvais moment et en dit long. Analyse.

C’est précisément le 14 février que le Bayern Munich a annoncé la prolongation du contrat de Jamal Musiala. Le jour de la Saint-Valentin, donc, la fête des amoureux. Et les dirigeants du Bayern avaient alors, début 2025, visiblement des papillons dans le ventre. Le président Herbert Hainer avait qualifié cet accord de « cadeau pour le club et ses supporters » et déclaré : « Félicitations à notre direction sportive et au directoire. C’est un très bon jour pour le Bayern Munich. »

Des paroles d’une autre époque. Aujourd’hui, au sein de la direction munichoise, tout le monde semble manifestement s’accorder à penser que cette Saint-Valentin 2025 a été un très mauvais jour pour le Bayern Munich.

Musiala, alors au sommet de son art et considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs au monde, s’est vu garantir un salaire annuel de 25 millions d’euros lors de sa prolongation jusqu’en 2030. Une somme qu’il n’a depuis lors pas même commencé à justifier, notamment à cause de blessures et de problèmes de santé dont il n’est pas responsable. Et qu’il ne justifiera peut-être plus jamais : telle est la grande crainte des dirigeants. Voilà pourquoi il faudra peut-être bientôt reparler de son salaire. Autrement dit, le réduire.

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Les dirigeants munichois diffusent actuellement ce point de vue dans le cadre d’une campagne remarquable. Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, a ouvert les hostilités il y a deux semaines . Le président du directoire Jan-Christian Dreesen en a rajouté mercredi, avant que Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance comme Hoeneß, ne tienne vendredi sur Sky les propos les plus sévères à ce jour , après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne. Cette campagne en dit long, mais elle est totalement contre-productive dans la situation actuelle.

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Rummenigge compromet aussi les perspectives de réussite sportive

L’interview de Rummenigge a été le point d’orgue négatif d’une soirée désastreuse pour les Munichois. À domicile, ils n’ont pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face au 1. FC Cologne, menacé de relégation . Le Bayern Munich a en outre perdu ses deux meilleurs joueurs, Harry Kane et Michael Olise. Si les nouvelles concernant Olise sont désormais légèrement rassurantes, Kane sera absent trois à quatre mois en raison d’une rupture de la syndesmose . La situation, déjà tendue en attaque, se complique donc encore. Ismael Saibari et Serge Gnabry seront eux aussi indisponibles pendant plusieurs semaines, même si Luis Diaz pourrait, au moins, bientôt faire son retour.

La seule bonne nouvelle face à Cologne était, à vrai dire, le retour de Musiala après deux mois d’absence sur blessure. Et c’est précisément cette bonne nouvelle que Rummenigge a gâchée avec une interview qui semblait particulièrement malvenue. Pourquoi faire dégénérer ce sujet maintenant, alors que la situation générale est déjà extrêmement précaire pour les Munichois ?

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L’interview de Rummenigge pose d’abord question à l’égard de Musiala lui-même : son retour, attendu depuis si longtemps et vécu comme une réussite, se trouve ainsi accompagné de doutes plutôt que de confiance. Vu de l’extérieur, cela ne ressemble guère au Bayern Munich, où la solidarité familiale est traditionnellement érigée en valeur. Au lieu de cela, Musiala est en quelque sorte livré à la critique par les plus hauts dirigeants.

Au moins, l’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl ont vigoureusement soutenu leur joueur, si souvent touché par les blessures, comme ils l’avaient déjà fait lors de la conférence de presse de la veille. Ils ont ainsi également mis en évidence des divergences internes sur ce dossier.

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Au-delà du cas personnel de Musiala, Rummenigge a aussi, plus généralement, compromis les perspectives de réussite sportive d’une équipe décimée. Compte tenu de la longue liste des absents, Musiala est actuellement, par la force des choses, l’un des rares joueurs sur lesquels le Bayern Munich peut fonder ses espoirs. Le mettre publiquement en cause maintenant, avec une telle virulence, ne favorisera sans doute ni les performances dont l’équipe a tant besoin de sa part ni, par conséquent, ses résultats lors des prochains matches.

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Que s’est-il passé entre le Bayern Munich et Jamal Musiala ?

Indépendamment de ce mauvais timing, l’interview de Rummenigge montre désormais très clairement qu’il existe des tensions entre le Bayern Munich et Musiala, ou ses représentants. Des choses se sont probablement produites lors de la prolongation ou par la suite qui déplaisent fortement aux dirigeants. Ils doivent avoir de bonnes raisons de prendre ainsi les devants, d’une manière qui semble orchestrée : autrement, cela ne s’explique pas. Ce faisant, ils ouvrent automatiquement, et sans doute aussi délibérément, la porte à toutes sortes de spéculations.

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En définitive, il est assez exceptionnel qu’un club remette à ce point en question un contrat conclu d’un commun accord. Mais même si les dirigeants considèrent que le salaire de Musiala ne serait « plus tenable » en l’absence d’amélioration, comme l’a formulé Rummenigge, on peut se demander comment ils pourraient obtenir la réduction de salaire envisagée.

Il serait en tout cas très surprenant que Musiala y consente de son plein gré. Pourquoi le ferait-il ? Un contrat est toujours un pari. Certains sont gagnants, d’autres non. Parfois, le club en sort vainqueur, parfois le joueur, parfois les deux, parfois aucun des deux. Tous doivent l’accepter, à condition, bien sûr, que toutes les parties aient été honnêtes entre elles au moment de la signature.

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Bayern Munich : de grandes inquiétudes pour la santé de Jamal Musiala

Reste enfin la question centrale : l’état de santé de Musiala, qui suscite de vives inquiétudes, surtout après les propos de Rummenigge. Il a en effet déclaré au sujet du joueur de seulement 23 ans : « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a très souvent montré ici, dans ce stade. » Une phrase dont on ne mesure vraiment la portée qu’à la deuxième ou troisième lecture.

La thèse de Rummenigge repose sur la dysfonction neurologique de Musiala, rendue publique cet été mais connue depuis plus longtemps. Les séquelles de sa fracture du péroné, survenue à l’été 2025, jouent peut-être aussi un rôle. Il est en tout cas étonnant que Musiala ait été absent huit semaines à cause de la déchirure de fibres musculaires subie à la mi-septembre, soit nettement plus longtemps que la durée habituellement prévue pour ce type de blessure.