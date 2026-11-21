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Didi Hamann estime possible que le Bayern Munich en sache davantage sur le cas Jamal Musiala que ce qui a été révélé au public jusqu’ici.

« Je pars du principe qu’il existe peut-être une pathologie dont le public n’a pas encore connaissance, mais que le Bayern connaît déjà », a déclaré l’ancien international allemand sur Sky, avant les matches de Bundesliga de samedi.

L’ ancien président du directoire du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge , avait tenu des propos frappants vendredi, immédiatement après le match nul 1-1 du club le plus titré d’Allemagne face au 1. FC Cologne , au sujet du cas Musiala . Rummenigge s’est montré encore plus explicite qu’ Uli Hoeneß ou Jan-Christian Dreesen .

« On sait qu’il a un problème de santé. Et on sait qu’il a un contrat qui porte sur des sommes très élevées », a expliqué Rummenigge, appuyant ainsi les inquiétudes de ceux qui s’étaient exprimés avant lui. « Qu’un club doive alors réfléchir à la manière de gérer cette situation me paraît sérieux et tout à fait normal. »

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Les dirigeants munichois doutent apparemment fortement que Musiala puisse retrouver son niveau d’autrefois, compte tenu de ses antécédents de blessures et de son dysfonctionnement neurologique, qui entraîne des absences brèves et passagères, mais qui se traitent bien . « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il sera difficile de revenir au niveau qu’il a souvent montré ici, dans ce stade », a déclaré Rummenigge.

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Il faudrait donc « discuter avec le joueur, avec sa famille et surtout avec son agence, car, dans ce cas, ces sommes ne sont, sauf votre respect, plus envisageables », a poursuivi Rummenigge, également interrogé sur une éventuelle vente de Musiala. « Je n’imagine pas que Jamal veuille quitter le club, ni qu’un autre club l’achète dans ces conditions », a-t-il répondu. « Nous avons traité cette question avec beaucoup de délicatesse avec le joueur et nous souhaitons tous qu’il revienne au sommet de sa forme. Mais que se passera-t-il si cela n’arrive pas ? Nous devrons malgré tout nous pencher sur les finances. »

Getty Images

Que pense Didi Hamann des propos de Karl-Heinz Rummenigge sur Jamal Musiala ?

Hamann a fait preuve d’une certaine compréhension envers la démarche des dirigeants du Bayern. Musiala touche « un salaire élevé, une vente est actuellement exclue, comme il (Karl-Heinz Rummenigge, NDLR) le dit lui-même, et sa valeur marchande va pour le moment tendre vers zéro en raison de ses problèmes de santé et du salaire qu’il perçoit ».

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En prolongeant son contrat en février 2025, ce qui a fait de lui l’un des joueurs les mieux payés du club le plus titré d’Allemagne, Musiala aurait aussi assumé une certaine responsabilité envers le club. « Quand tu signes un contrat, et qu’il est l’un des joueurs les mieux payés du Bayern, tu as une responsabilité envers le club. Si tu as ensuite une maladie ou des problèmes de santé, il est aussi de ton devoir d’en informer l’autre partie », a déclaré Hamann.

Les deux parties devraient maintenant se parler et faire en sorte « de trouver une solution sur la manière de gérer la situation. Je crois que le Bayern est un peu déçu parce que l’autre partie ne l’a pas encore fait. C’est pour cela qu’il y a actuellement toutes ces déclarations du côté du Bayern. »

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Hamann a ajouté qu’il avait même un peu de peine pour Musiala. « Avant tout, c’est tragique pour le jeune homme. » Cependant, « le Bayern dispose d’un réseau sans égal en matière de médecins et d’accompagnement. Personne ne fait mieux que le Bayern dans ce domaine. C’est pourquoi je ne comprends pas qu’on n’ait pas choisi de prendre les devants en disant : trouvons ensemble une solution. »

Musiala, dont le contrat à la Säbener Straße court jusqu’à fin juin 2030, avait fait son retour contre Cologne après plusieurs semaines d’absence sur blessure. L’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl ont ensuite publiquement pris la défense du joueur de 23 ans et lui ont apporté leur soutien .