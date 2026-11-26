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Samuel Eto'o, ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan, a vivement répondu à ceux qui lui demandent de justifier son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino. La légende du football camerounais a affirmé sur les réseaux sociaux l'indépendance des dirigeants africains, refusant de se soumettre à ce qu'il considère comme un interrogatoire médiatique sur ses choix politiques.

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Eto'o refuse de comparaître devant un « tribunal médiatique »

Eto'o a fermement rejeté l'invitation à justifier sa position sur la direction du football mondial, affirmant que les nations africaines n'ont pas à répondre aux critiques venues de l'étranger. La polémique a éclaté après que le commentateur français Daniel Riolo a invité le président de la FECAFOOT à venir dans l'émission « After Foot » expliquer pourquoi lui et d'autres fédérations africaines soutiennent Infantino pour un nouveau mandat.

Eto'o, qui n'a jamais fui la confrontation, a exprimé clairement sa position sur ses canaux officiels : l'époque où les dirigeants du football africain avaient besoin d'une approbation extérieure est révolue.

« Me voilà convoqué pour expliquer le vote de l'Afrique devant un tribunal médiatique dont un chroniqueur s'est autoproclamé président. Je ne comparaîtrai pas », a écrit Eto'o dans une déclaration publiée sur Instagram. La traduction de son message confirme son refus de « comparaître » devant ce qu'il considère comme une instance judiciaire autoproclamée de journalistes. En présentant cette demande comme une convocation devant un « tribunal médiatique », l'ancien attaquant a marqué son mépris pour les pressions exercées sur les dirigeants du football africain afin qu'ils rendent compte de leurs choix démocratiques, alors que leurs homologues européens sont rarement tenus de le faire.

La défense de l'autonomie du football africain

Au cœur du différend se trouve la question de la liberté de décision des fédérations africaines de football lors des élections de la FIFA. Eto'o a dénoncé un deux poids, deux mesures dans l'examen des votes africains, estimant que les fédérations européennes bénéficient d'un respect et d'une discrétion refusés à leurs homologues africaines.

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« Les fédérations européennes choisissent librement pour qui elles votent, et contre qui. Cela les regarde, et personne en Afrique ne s'est érigé en juge de leur honneur ou de leur dignité. Je laisse donc à ceux qui s'arrogent le droit de porter de tels jugements le soin d'en assumer la responsabilité », a-t-il expliqué.

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Il plaide ainsi pour un respect mutuel entre les confédérations et insiste sur le fait que la dignité des responsables du football africain ne devrait pas être mise en cause simplement parce que leurs intentions de vote diffèrent de celles défendues par certains médias ou commentateurs européens.

La polémique autour des promesses financières de la FIFA

Les tensions ont été attisées par l'analyse sans détour de Riolo, qui a laissé entendre que le soutien à Infantino relevait uniquement d'un calcul financier. Riolo avait auparavant déclaré : « Je veux juste savoir pourquoi il vote pour Infantino. Il n'a qu'à le dire. Ce n'est pas compliqué de dire que c'est parce que nous (les fédérations africaines) allons tous toucher 25 millions. Et avec ces 25 millions, je vais les redistribuer au Cameroun pour construire telle académie ou ceci ou cela. »

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Pour conclure, Eto'o a voulu clore le débat en réaffirmant la souveraineté des décideurs africains. « Les dirigeants du football africain sont des hommes et des femmes libres. Ils n'ont pas besoin de tuteurs. Ils décident en leur âme et conscience au service de leur fédération et du football africain. Mon choix est fait et il est connu », a-t-il déclaré.