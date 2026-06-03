Les deux frères footballeurs de Rotterdam se préparent pour leur première Coupe du monde

Le 15 juin, le Cap-Vert, qui compte six joueurs nés aux Pays-Bas dans son effectif, affrontera l'Espagne, championne d'Europe. Dans ce reportage, Voetbalzone se penche, à travers deux interviews réalisées en 2025, sur les frères Duarte, qui voient leur rêve de Coupe du monde se réaliser.

Sidny Lopes Cabral (Benfica), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Garry Rodrigues (Apollon Limassol) et Dailon Livramento (Casa Pia) devraient faire de Rotterdam un véritable bastion cap-verdien cet été.

Spangen

Pour Laros (29 ans) et Deroy (26 ans), c’est un rêve qui devient réalité. Ils ont grandi à Spangen avant de déménager à Schiedam. Deroy, le benjamin de la fratrie, a expliqué l’année dernière pourquoi le football occupe une place centrale dans leur famille.

« Nous avons un père passionné, qui ne pense qu’au football. Il nous emmenait dès notre plus jeune âge au Het Kasteel et au De Kuip. C’est ainsi que nous avons très vite commencé à aimer ce sport. En même temps, nous n’avions pratiquement pas d’autre choix. Mon père regardait presque tous les matchs, donc le football était toujours à l’honneur. Il nous a transmis cet amour du jeu. »

Les frères Duarte passaient des heures sur la Mariaplein à Spangen. Laros, deux ans de plus que Deroy, était considéré comme le plus talentueux. Chez les jeunes Oranje, il a été préféré à Frenkie de Jong et a pu signer très tôt à Tottenham Hotspur avant de choisir le PSV.

Laros est conscient que chacun a tracé sa propre voie vers un contrat à l’étranger et une place chez les « Tubarões Azuis ». « J’ai toujours été promu d’une catégorie à l’autre et j’étais bien placé au centre de formation du Sparta. Ce n’était pas le cas de Deroy au départ, ce qui l’a un peu relégué dans mon ombre. Mais il s’est épanoui par la suite. »

« Mon transfert au PSV a pu lui profiter, car, une fois à Eindhoven, on a cessé de nous comparer au Sparta. Du coup, il a explosé plus vite et a même signé pro plus tôt que moi. On se souhaite mutuellement plus de succès qu’à nous-mêmes. »

Deroy se dit d’ailleurs très reconnaissant envers son aîné : « Ma famille et moi pensons même que Laros m’a sauvé une fois. C’était au Sparta C2. J’étais sur le point d’être renvoyé, je jouais peu et mon taux de graisse était trop élevé. Nous pensons que c’est grâce à Laros que j’ai bénéficié du doute. »

Tout s’est mis en place quelques années plus tard, lorsque les frères ont évolué ensemble en équipe première du Sparta. Un moment fort pour Laros. « Comme si ça devait arriver. De retour au bercail, et en plus avec mon petit frère. Cette promotion en 2019 est donc inoubliable. »

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Rêves capverdiens

Après leur départ du Sparta, les frères Duarte se sont imposés comme des milieux de terrain de premier plan en Eredivisie : Laros au FC Groningen, Deroy au Fortuna Sittard. Ensemble, ils comptabilisent plus de 400 matchs dans le football professionnel néerlandais.

Deroy, qui a évolué aux côtés de Justin Kluivert, Donyell Malen, Cody Gakpo et Noa Lang dans les sélections jeunes des Oranje, a été le premier des frères Duarte à changer de sélection nationale. Il a fait ses débuts en mars 2022, à 22 ans, avec l’équipe nationale du Cap-Vert et compte désormais trente sélections.

Laros, qui évoluait au milieu de terrain aux côtés d’Abdelhak Nouri et de De Jong, a suivi en janvier 2024 et compte actuellement dix-sept sélections avec le Cap-Vert. L’été prochain devrait marquer l’apogée de sa carrière. « La Coupe d’Afrique des nations était un rêve devenu réalité, mais participer à la Coupe du monde avec mon petit frère, c’est le summum. »

Il est probable que des contacts se nouent entre les joueurs des différents pays durant cette phase finale prestigieuse, programmée au Canada, au Mexique et aux États-Unis. « Je suis en contact quotidien avec Noa Lang, c’est un bon ami. Je parle aux autres de temps en temps, surtout via Instagram », explique Deroy.

Les chances de voir le Cap-Vert croiser les Pays-Bas sont faibles. Les Requins bleus figurent dans le groupe H, aux côtés de l’Espagne, de l’Uruguay et de l’Arabie saoudite. Une poule exigeante, mais la simple qualification représente déjà un exploit pour cette sélection aux accents rotterdamois.

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En pleine forme

Cet été, la forme est au rendez-vous pour les frères Duarte. Deroy a disputé pas moins de 56 matchs officiels avec Ludogorets la saison dernière, marquant trois buts et délivrant trois passes décisives.

Laros, lui, a disputé 33 matchs officiels avec Puskás, pour six passes décisives, et a ouvert son compteur buts en sélection lors de la victoire 3-0 contre la Serbie en amical la semaine passée.

Mercredi, la sélection cap-verdienne a atterri aux États-Unis pour un dernier galop d’essai face aux Bermudes, avant d’aborder son premier match de Coupe du monde contre l’Espagne, le lundi 15 juin.

Les prochaines semaines diront quel rôle les frères Duarte endosseront, mais leur histoire est déjà écrite. Elle pourrait prendre une tournure encore plus glorieuse si ces sympathiques Rotterdamois créent la surprise au Mondial.

Leur ville natale se prépare déjà à un véritable festival cap-verdien : la place de la Schouwburg sera transformée en fan zone pour diffuser le match d’ouverture contre la Roja.

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