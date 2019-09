Les détails du contrat de Cristiano Ronaldo avec Nike dévoilés

Football Leaks dévoile les détails les plus croustillants du contrat de sponsoring entre Nike et Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo devrait gagner au moins 162 millions d'euros sur dix ans, soit la durée de son contrat avec Nike, révèle Football Leaks. Son dernier contrat avec la société américaine a été signé en septembre 2016 et il devrait gagner au moins 16,2 millions d'euros par an.

À 34 ans, Cristiano Ronaldo est le deuxième joueur le plus rapide de la Serie A

Il est toutefois possible pour le joueur portugais d'obtenir des bonus s'il remporte des prix individuels tels que "The Best et bien sûr, le Ballon d'Or".

L'article continue ci-dessous

Selon des informations de Football Leaks rapportées par Der Spiegel, cet accord a été signé à Dublin entre Nike et Polaris Sports Limited, la société qui gère les droits d’image du joueur.

"Nous ne commentons pas nos contrats avec les athlètes", a déclaré Nike, sollicité par Der Spiegel, alors que ni Jorge Mendes ni Polaris Sports Limited ne souhaitaient évoquer le sujet quand ils ont été approchés par le média allemand.