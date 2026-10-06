La trêve internationale actuelle a été consacrée à la Ligue des nations de l'UEFA et a vu se disputer 4 journées. Ces matches ont contribué à clarifier le classement des équipes et les différents parcours menant aux quarts de finale de la compétition, une étape décisive avant d'assurer la qualification pour le dernier carré.

Il convient de rappeler qu'en Ligue A, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Quant aux équipes restantes, les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent un match de barrage pour éviter la relégation, tandis que les deux moins bons quatrièmes sont automatiquement relégués en division inférieure, selon le quotidien espagnol AS.

Jusqu'à présent, seules les sélections du Portugal et de l'Espagne se sont qualifiées pour les quarts de finale après avoir réalisé un sans-faute (12 points).

Les deux dernières journées de la compétition se dérouleront du 12 au 17 novembre. À l'issue de la phase de groupes, le tirage au sort des quarts de finale aura lieu (du 25 au 30 mars 2027), et les demi-finales se disputeront du 9 au 13 juin 2027.

Groupe 1

La France occupe la première place avec 10 points, soit 3 points d'avance sur l'Italie, deuxième, tandis que la Belgique se trouve en troisième position avec 6 points. Quant à la Turquie, elle est éliminée de la course et ne pourra accéder à la troisième place que par miracle.

Groupe 2

Les Pays-Bas et la Grèce se partagent la tête avec 8 points chacun dans le groupe le plus serré de la compétition. L'Allemagne, avec 5 points, conserve encore une chance de se qualifier à la première place, tandis que la Serbie, sans le moindre point, lutte pour éviter la relégation.

Groupe 3

Après un parcours parfait avec quatre victoires consécutives durant la trêve internationale, l'Espagne domine incontestablement le Groupe 3 et a déjà assuré sa qualification pour les quarts de finale. L'Angleterre est la seule sélection à menacer la première place de la Roja, puisqu'elle occupe la deuxième position avec 9 points. La Croatie est actuellement troisième, sans aucune chance réaliste d'atteindre les quarts de finale, tandis que la République tchèque, sans le moindre point, conserve encore une chance d'éviter la relégation.

Groupe 4

Le Portugal a déjà assuré sa place en quarts de finale après avoir réalisé un sans-faute (12 points), mais n'a pas encore garanti la première place, le Danemark occupant la deuxième position avec 6 points. Quant au pays de Galles et à la Norvège, ils disputeront deux matches pour décider de leur sort : accéder aux quarts de finale, se qualifier pour les barrages, ou affronter la relégation.



