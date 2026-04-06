Les détails de la réunion d'Enzagi avec les joueurs du Hilal après le choc contre Al-Taawoun

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'équipe première de football du Hilal, a convoqué une réunion d'urgence avec ses joueurs lundi soir afin de discuter des erreurs commises lors du dernier match contre Al-Taawoun, qui s'est soldé par un match nul (2-2), selon des sources du journal « Al-Riyadiah ».

Al-Hilal a perdu deux nouveaux points dans la course au titre, totalisant désormais 65 points et occupant la deuxième place à égalité avec Al-Ahli, le dauphin, derrière Al-Nassr, le leader, avec 5 points d'écart.

Les mêmes sources ont révélé que cette réunion s'inscrivait dans le cadre de la volonté du staff technique de remédier aux faiblesses apparues lors de la rencontre, notamment le manque de concentration à certains moments du match, ce qui a affecté la performance collective de l'équipe.

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La réunion a également souligné le fait que le Hilal a gâché un certain nombre d’occasions franches lors du match contre Al-Taawoun, ce que l’entraîneur italien a jugé inacceptable, surtout dans les matchs décisifs qui exigent de saisir chaque occasion au profit de l’équipe.

Dans ce contexte, Inzaghi s'est concentré pendant la séance sur la correction des erreurs individuelles et collectives, soulignant la nécessité d'accroître la concentration et la discipline tactique avant la reprise des entraînements quotidiens et la préparation des prochains matchs du championnat saoudien Roshen.

L'entraîneur italien vise, à travers ces séances de correction, à remettre l'équipe sur la bonne voie et à motiver les joueurs à offrir de meilleures performances, surtout après le revers face à Al-Taawoun, afin de garantir que de telles erreurs ne se reproduisent pas lors des rencontres décisives du championnat.